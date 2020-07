La gita al lago con il figlio e la scomparsa: mistero sulle sorti dell’attrice Naya Rivera

Ore d’ansia per il destino di Naya Rivera. L’attrice, protagonista della fortunata serie Tv Glee, è scomparsa dopo essersi tuffata in un lago della California. In queste ore le forze dell’ordine, con l’aiuto dei sommozzatori, stanno scandagliando l’area nella speranza di ritrovarla, ma con il passare del tempo le speranze si affievoliscono sempre di più. La 33enne era in gita al lago con il figlio di quattro anni, ritrovato solo a bordo di una barca. A segnalare la vicenda è stato un turista che ha notato il piccolo solo nell’imbarcazione. Gli inquirenti non escludono l’ipotesi di suicidio.

La polizia della Contea di Ventura ha annunciato l’avvio delle ricerche quando in Italia erano le 4 di notte. Secondo le prime ricostruzioni, l’attrice californiana, dopo aver affittato una barca per una gita nel lago – il Lake Piru – insieme al figlioletto, si sarebbe tuffata in acqua. Da quel momento si sarebbero perse le sue tracce. Ore a largo senza che quell’imbarcazione facesse ritorno al molo. Poi un villeggiante ha trovato il piccolo, da solo, a bordo dell’imbarcazione, lanciando il via alle ricerche. Il bambino ha raccontato che sua madre si era tuffata in acqua, senza mai risalire.

Hapening now: Search for possible drowning victim at Lake Piru. @VCAirUnit @fillmoresheriff on scene. SAR Dive Team and PIO on the way. — Ventura Co. Sheriff (@VENTURASHERIFF) July 9, 2020

Naya Rivera scomparsa dopo un tuffo nel lago

Naya Rivera ha recitato in Glee dal 2009 al 2014, interpretando il ruolo di Santana Lopez, dopo aver recitato anche in altre fortunate serie televisive e sit-com: da Baywatch a Willy, il principe di Bel Air, fino a Otto sotto un tetto. La sua vita privata è stata spesso al centro del gossip: dal matrimonio con Ryan Dorsey dal quale divorziò nel 2018 dopo una denuncia – da parte dell’uomo – per violenza domestica. E da quel matrimonio nacque il piccolo.

(foto di copertina: da profilo Instagram di Naya Rivera)