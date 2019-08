Nainggolan-Pistocchi, lite su Twitter tra il neo acquisto del Cagliari e il giornalista

Radja Nainggolan sta per tornare al Cagliari. Il centrocampista belga, ex Roma e Inter, farà così il suo ritorno in Sardegna, dove ha già giocato dal 2010 al 2014.

Il tweet velenoso di Maurizio Pistocchi

Il passaggio alla corte della squadra allenata da Rolando Maran è stato salutato con un velenoso tweet da parte di Maurizio Pistocchi: «Radja Nainggolan farà bene a Cagliari: il Casinò più vicino – quello di Sanremo – dista 547 km. Un po’ difficile fare andata e ritorno in una notte, come è successo spesso l’anno scorso. In bocca al lupo, e buonanotte», ha scritto su Twitter il giornalista di Premium Sport, facendo riferimento al carattere estroso del centrocampista belga.

Radija Nainggolan farà bene a Cagliari: il Casinò più vicino-quello di Sanremo-dista 547 km. Un po’ difficile fare andata e ritorno in una notte, come è successo spesso l’anno scorso. In bocca al lupo, e Buonanotte ✨ pic.twitter.com/6txuF8zt7N — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) August 2, 2019

La replica di Radja Nainggolan

Non si è fatta attendere la replica di Radja Nainggolan. Sempre su Twitter, il belga ha così risposto: «Leggiti l’ultimo tweet che hai pubblicato prima della buona notte e poi parla di me… evidentemente della verità sai ben poco… quindi non convincere la gente a credere. Buongiorno»

Leggiti l’ultimo tweet che hai pubblicato prima della buona notte e poi parla di me… evidentemente della verita sai ben poco… quindi non convincere la gente a credere😘 buongiorno — Radja Nainggolan (@OfficialRadja) August 3, 2019

I tifosi si schierano dalla parte di Nainggolan

Molti tifosi sono intervenuti nel battibecco-social: a differenza delle altre volte, in cui non c’era una posizione così netta verso una delle due parti, in questo caso tutti o quasi si sono schierati con Nainggolan. «Ammesso e nn concesso che so c… sua ma poi dillo mo è facile potevi dirlo quando stava li. Ora è da infamello, e poi pure che andava al casinò se non segna lui con l’Empoli», scrive Riccardo. «Invece di pensare che sia andato a Cagliari per stare vicino alla moglie malata, tu (non ti meriti neanche che ti dia del lei) pensi al casinò?», attacca Francesco. Anche Giuseppe fa riferimento al dramma della moglie Claudia, a cui è stato diagnosticato un tumore: «Non capisco questo commento acido, sei ingeneroso. Io penso che abbia altro per la testa…Tipo, la moglie malata. Non credi?». Molti utenti invitano Pistocchi a prendersi una pausa di riflessione. Ma c’è anche chi fa una precisazione in merito al casinò: «In realtà c’è il Municipal di Ajaccio a soli 373km».

[CREDIT PHOTO: ANSA / Roberto Bregani]