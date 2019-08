Nadia Toffa, l’ultimo sorriso social e l’addio ai suoi fan

Alla fine ha vinto la malattia, quella che ha accompagnato Nadia Toffa negli ultimi anni. Il male incurabile che l’ha tolta dalle carezze dei suoi cari e di tutte le persone che – pure conoscendola solo come personaggio televisivo – le volevano bene come una sorella. Lei, la Iena con il sorriso, era una donna che utilizzava moltissimo i social per raccontare spezzoni della sua vita e accompagnare i suoi fan (ma anche i suoi haters, che non mancano mai) nella narrazione delle sue cure. Perché il cancro è una brutta bestia e la forza morale mostrata da lei è una lezione di vita per molti.

I social, la sua vita e il rapporto con i fan. Che qualcosa di serio stesse accadendo era, forse, facilmente intuibile. Nadia Toffa, infatti, non lasciava mai i suoi fan senza aggiornamenti sul suo stato di salute. Non per voyeurismo, ma per mantenere il filo diretto con chi l’ha sempre seguita con piacere nel suo lavoro d’inchiesta a Le Iene. Poi il silenzio anche su quel fronte. Su Twitter aveva ‘festeggiato’ i suoi 40 anni con un post che risale allo scorso 10 giugno: una foto di lei che sorride, come ha sempre fatto nell’affrontare questa lotta quotidiana contro quel male infame.

amici cari, finalmente ci siamo liberati dei primi 40 anni, ricchi di emozioni anche grazie a voi. Affronto le mie difficoltà ogni giorno con il sostegno della mia famiglia e dei miei amici. Grazie per gli splendidi messaggi che mi state scrivendo. Mi rimarranno nel cuore. ❤️ N pic.twitter.com/R3Mwb3HOKG — Nadia Toffa (@NadiaToffa) June 10, 2019

Nadia Toffa e l’ultimo sorriso dedicato ai suoi fan

Anche su Facebook e Instagram, gli altri due social usati da Nadia Toffa come diario personale, sono rimasti quasi deserti per più di un mese. Nessun post, nessun commento. Lei che amava interagire con i suoi fan e, a volte, anche discuterci. Ma sempre con il sorriso sul volto. Quella risata che ha provato a sconfiggere il male infame, senza però riuscirci.

