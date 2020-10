A Ballando con le stelle Mussolini, con una giacca buttata via, si toglie il «peso delle parentele»

Alessandra Mussolini si toglie simbolicamente il «peso delle parentele» levandosi una giacca e lanciandola via con forza durante l’ultima esibizione a Ballando con le Stelle. Questo è successo durante il free style sulle note di Non sono una signora. L’accenno a uno spogliarello – levandosi prima la giacca e poi parte della gonna – ha avuto un significato particolare e personalissimo. Proprio questo significato e non l’esibizione in sé – che ha raccolto anche le lodi di Selvaggia Lucarelli – hanno fatto scatenare le polemiche sui social su Mussolini peso delle parentele.

Mussolini: via la giacca via il «peso delle parentele»



La frase in questione la Mussolini l’ha detta nella clip appena prima della performance di sabato sera, volendo rispondere al perché ha deciso di partecipare al reality di ballo. Quel cognome che, a questo punto, sembrerebbe pesarle – non finora, quando più volte ha difeso e parlato fieramente di suo nonno -. Proprio questo ragionamento è stato fatto sui social e a quel «mi sono voluta togliere dalle spalle il peso del passato e delle mie tante parentele» sono corrisposte reazioni precise e molto nette sui social.

I social sul «peso delle parentele» della Mussolini

Il mondo social che segue Ballando ha dimostrato di non aver gradito lo sfogo della Mussolini.

La Mussolini dovrebbe rinnegare il cognome, non fare la vittima, ma del resto si è tenuta un marito condannato per prostituzione minorile — Antifa4ever (@fabrizio090468) October 11, 2020

La Mussolini invece di fare la vittima dovrebbe ricordare che non ha mai rinnegato quel cognome e le azioni del nonno, difendendolo più volte pubblicamente.

Ora vira sulla parentela più amata con la Loren.

A Mussoli’, vatte a fa’ na botta de sonno. #BallandoConLeStelle — (@trash_per) October 10, 2020