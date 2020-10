Ha ammesso l’errore: sarebbe stata lei a fare una manovra rischiosa, che ha messo in difficoltà il suo ballerino titolare Maykel Fonts. Alessandra Mussolini cade durante le prove di Ballando con le Stelle e, con ogni probabilità, non potrà completare la preparazione in vista della serata di sabato 10 ottobre. L’ex deputata ed europarlamentare, infatti, ha preso una brutta botta al naso che l’ha costretta a passare il pomeriggio in clinica per sottoporsi a degli esami strumentali.

Alessandra Mussolini cade durante le prove di Ballando con le stelle

Il tutto è stato documentato proprio da Maykel Fonts, che ha pubblicato sul suo account Instagram la disavventura di Alessandra Mussolini. A spiegare la dinamica della caduta è stata proprio l’ex politica ai suoi familiari. Su Instagram, infatti, è stato pubblicato uno spezzone della sua conversazione telefonica con la famiglia, in cui ammetteva l’errore mentre stava provando il balletto con il suo partner e in cui diceva di aver preso una botta alla faccia, in modo particolare al naso.

Nella telefonata, Alessandra Mussolini ha anche aggiunto di essersi sottoposta a tac che, però, non ha evidenziato nulla di rotto. Possibile, adesso, un rientro a casa della stessa Alessandra Mussolini che, in queste condizioni, ha affermato di non poter ballare. Sui social network la notizia ha avuto ampia cassa di risonanza, soprattutto dopo un articolo di Dagospia. Una brutta disavventura, ma nulla di più come documentato dalla stessa Alessandra Mussolini sui social network. Dopo qualche ora passata in ospedale, l’ex parlamentare ha fatto ritorno alla propria abitazione.