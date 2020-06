Alessandra Mussolini ballerà con le stelle

Da Ballarò a Ballando con le stelle il passo è breve. Alessandra Mussolini a Ballando con le stelle è la notizia del giorno, secondo quanto confermato a Libero: l’ex parlamentare del centrodestra (in varie sfumature) parteciperà al talent show di Milly Carlucci che andrà in onda prossimamente su Raiuno. Con l’edizione 2020 non andata in onda a causa del coronavirus, l’appuntamento è stato rinviato nell’autunno prossimo. Per questo si sta definendo il cast e l’ex europarlamentare di Forza Italia ne farà parte.

Alessandra Mussolini a Ballando con le stelle

Non sarà un’edizione semplice. Oltre che in pista da ballo, Alessandra Mussolini dovrà confrontarsi con persone che, politicamente, la pensano molto diversamente da lei. Personaggi storici di Ballando con le Stelle come Selvaggia Lucarelli o Guglielmo Mariotto sono pronti a confrontarsi con l’inedita partecipazione di Alessandra Mussolini al talent show.

Una scelta ponderata, come ha detto a Libero, che è stata alternativa rispetto alla proposta – che pure le era stata avanzata – per entrare nella casa del Grande Fratello Vip. Probabilmente, un modo per avere una visibilità legata alla televisione pubblica (Ballando con le stelle è uno dei programmi tv più visti della Rai) e di avere un palcoscenico e un target di spettatori diverso al quale rivolgersi.

Negli ultimi tempi, Alessandra Mussolini aveva frequentato altre trasmissioni televisive, non facendo mai mistero di avere una particolare predilezione per il dibattito in tv. Fino a questo momento, si era trattato però di un dibattito che aveva sempre uno sfondo di natura politica. Adesso siamo all’intrattenimento puro. Alessandra Mussolini sarà pronta a questo ribaltone senza cadere nella tentazione di scatenare la polemica?