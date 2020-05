L’emergenza coronavirus tra i tanti programmi ha stoppato anche a pochi giorni dal via Ballando con le Stelle 2020. Milly Carlucci le aveva provate tutte per mandare in onda nella data prevista la nuova edizione, dalla quarantena per tutti i concorrenti fino alla doppia sala delle stelle, ma alla fine la Rai ha deciso per lo stop. Ospite di Caterina Balivo nel corso della trasmissione Vieni da Me è arrivata la conferma che molto probabilmente Ballando con le Stelle è rimandato al prossimo autunno:

“Noi torneremo, e spero proprio che lo faremo in autunno. E tornando in autunno prenderà vita questo cast che avevamo fatto, erano pronti anche gli abbinamenti tra i vip e i maestri”.

Nei programmi iniziali di Milly Carlucci in autunno sarebbe dovuta andare in onda la nuova edizione de Il Cantante Mascherato, grande successo della scorsa stagione televisiva, con Ballando con le Stelle in staffetta il prossimo anno. A questo punto è facile pensare che il game show canoro sarà rinviato al 2021.

Naturalmente tutti questi programmi si basano su una risoluzione dell’emergenza coronavirus, anche se i virologi temono che il virus possa tornare con la prossima stagione. In una ricerca della normalità intanto Ballando con le Stelle pensa al ritorno, ma dovremo attendere ancora un po’.