Caterina Balivo è una delle conduttrici più apprezzate in Italia e la sua trasmissione “Vieni da me” è una garanzia di ascolti tv. Durante questo periodo non sta andando in onda ed il ritorno sarebbe previsto per maggio, ma durante una diretta Instagram con Aldo Vitali direttore di Tv Sorrisi e Canzoni avrebbe confessato di non sentirsi ancora pronta per tornare sul piccolo schermo a causa del clima di grande sofferenza portato dal coronavirus:

“Per la prossima stagione, Dio vede e provvede. Adesso io non lo so, il clima non è dei migliori. Non so se è il momento giusto, penso non ci sia un clima adatto per il mio programma. Io non sono un’attrice lo sai. Non ti nascondo che un giorno sì e l’altro pure piango”.

La conduttrice sta passando la quarantena a casa con i due figli e il marito Guido Maria Brera, negli ultimi giorni al centro dell’attenzione mediatica grazie alla nuova serie tv Diavoli uscita su Sky Atlantic venerdì scorso. Caterina Balivo è attualmente protagonista di un nuovo format, “My Next Book”, in cui intervista vari scrittori. La tensione però per il momento che stiamo vivendo è forte e Vieni da Me potrebbe non tornare in onda.