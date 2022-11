Elon Musk sarebbe intenzionato a tagliare circa 3.700 posti di lavoro di Twitter

Secondo Bloomberg, il nuovo proprietario di Twitter Elon Musk sarebbe intenzionato a tagliare circa 3.700 posti di lavoro, pari circa alla metà degli attuali dipendenti, dell’azienda nel tentativo di ridurre i costi. Secondo Reuters, alla fine del 2021 Twitter aveva più di 7000 dipendenti. Secondo quanto appreso da Bloomberg che mercoledì ha riferito quanto riportato da «persone che hanno familiarità con la questione», Musk dovrebbe informare i dipendenti venerdì riguardo alla sua decisione di tagliare la forza lavoro di Twitter.

Non solo tagli dei posti di lavoro: le altre critiche a Musk per le modifiche di Twitter

Poco dopo aver concluso il processo di acquisizione della società Musk ha licenziato l’amministratore delegato di Twitter Parag Agrawal, il capo delle finanze Ned Segal e il capo degli affari legali e delle politiche Vijaya Gadde.

Bloomberg nell’articolo pubblicato mercoledì ha anche sostenuto che Musk intende cambiare la politica del lavoro adottata finora della società e che potrebbe chiedere ai dipendenti di lavorare più di frequente dall’ufficio.

Musk aveva smentito quanto riportato in un articolo del New York Times in cui si affermava che intendeva licenziare i dipendenti di Twitter prima del primo novembre per evitare le sovvenzioni in azioni dovute quel giorno. In un tweet di risposta a un utente che aveva ripreso questa notizia, Musk ha scritto: «Questo è falso».

In questi giorni Musk è spesso al centro delle polemiche riguardanti le modifiche che probabilmente verranno apportate al social network che l’imprenditore statunitense ha acquistato di recente. Tra queste, l’idea di Musk di rendere la “spunta blu” a pagamento è quella che è stata accolta in modo più critico e che ha suscitato l’indignazione degli utenti.