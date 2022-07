Il Tar del Lazio ha confermato una multa a Google da 100 milioni di euro

JuicePass è il nome di una applicazione che di certo non toglierà il sonno a Google, ma sicuramente non gli consentirà di dormire propriamente sonni tranquilli. Il Tar del Lazio, infatti, per la vicenda relativa all’applicazione sviluppata su richiesta di Enel X, ha confermato la sanzione che era stata comminata dall’Agcm, per abuso di posizione dominante nei confronti del colosso di Mountain View.

Multa a Google per la questione JuicePass: la decisione del Tar del Lazio

L’autorità garante della concorrenza e del mercato, infatti, aveva valutato la questione esposta dagli sviluppatori dell’applicazione JuicePass sostenendo che Google, attraverso il Play Store di Android, stesse favorendo l’app Google Maps di sua proprietà, rispetto agli asset concorrenti. JuicePass è una applicazione, sviluppata da Enel X, che permette di visionare, su una mappa, le stazioni di ricarica per le vetture elettriche. Si tratta di una funzione che è presente anche su Google Maps: per questo, secondo l’autorità, Google avrebbe in qualche modo ostacolato la presenza dell’applicazione JuicePass sul Play Store e su Android Auto, quella funzionalità che permette di utilizzare gli strumenti digitali quando gli utenti sono alla guida.

Il fatto di impedire a JuicePass questa funzione fondamentale per un’app che riguarda la mobilità – e la compresenza di un servizio simile su Google Maps, app proprietaria del colosso di Mountain View – avevano indotto l’autorità a ravvedere una irregolarità nel trattamento, comminando, così, una multa da 100 milioni di euro. Multa che, adesso, è stata confermata anche dal Tar del Lazio: possibile, tuttavia, che Google vada avanti con i ricorsi. Occorrerà, dunque, ancora un po’ di tempo per capire se la battaglia portata avanti da Enel X può considerarsi effettivamente conclusa.