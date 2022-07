A Xiaomi è arrivata una multa da 3,2 milioni di euro dall’Autorità Garante della Concorrenza e del mercato

Una multa di 3,2 milioni di euro. È quella ricevuta da Xiaomi dall’Autorità Garante della Concorrenza e del mercato (Agcm). Secondo quanto riportato da Italian Tech, l’azienda rifiuterebbe la riparazione in garanzia legale, impedendo ai consumatori di beneficiare dei propri diritti sui prodotti di elettronica.

La società «rifiuta la riparazione in garanzia legale in presenza di altri difetti del prodotto, anche soltanto estetici – ad esempio se le superfici e/o altre parti esterne del prodotto presentano più di un graffio sullo schermo, di dimensioni non superiori a 5 centesimi di millimetro di larghezza e 5 millimetri di lunghezza -, subordinando la prestazione in garanzia alla riparazione dei danni fuori garanzia» ed effettua «reiterate riparazioni anziché sostituire il prodotto, privando così ripetutamente il consumatore del bene acquistato». In caso di mancato riscontro di un difetto di conformità sul prodotto, Xiaomi Technology Italy addebita al cliente le spese di verifica del difetto di conformità, ma anche quelle della spedizione di prodotto. E se il consumatore rifiuta il preventivo della riparazione fuori garanzia? Ecco, in questo caso, non viene neanche restituito il prodotto. L’Antitrust ha precisato che spetterebbe totalmente a Xiaomi la verifica dell’eventuale presenza di un difetto di conformità, senza alcun addebito dei costi di verifica e di spedizione per i consumatori.