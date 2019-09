Così Ilaria d’Amico ha fatto arrabbiare José Mourinho | VIDEO

Nel corso della presentazione della cerimonia FIFA The Best Awards, nel corso della quale la federazione mondiale ha assegnato i premi per la migliore TOP 11 del calcio al mondo, c’è stato un siparietto tra Ilaria D’Amico e José Mourinho che è destinato a rimanere nella storia.

Mourinho lascia D’Amico sul palco della Scala

Le GOAT a frappé 😂😂😂 Mourinho est le meilleur 😂 #TheBestAwards pic.twitter.com/60pN6vQQLw — Omar 🇫🇷🇰🇲⭐️⭐️ (@BlackOMAR13) September 23, 2019

Ilaria D’Amico era una delle giornaliste chiamate a condurre la serata che si è svolta alla scala di Milano. Insieme a lei, sul palco del teatro più importante al mondo, c’era anche Ruud Gullit. Ovviamente, all’evento era presente tutto il Gotha del calcio mondiale, compreso Joseé Mourinho che è stato intervistato dalla giornalista di Sky Sport.

Mourinho lascia D’Amico, cosa è successo

A un certo punto, Ilaria D’Amico ha chiesto a Mouriho chi fosse il suo candidato ideale per allenare la formazione di campioni che era stata scelta dalla FIFA. «Senz’altro un allenatore che al momento non ha un lavoro – ha risposto Mourinho -. Come me, come Fabio Capello, come Walter Zenga». La frase di Mourinho è stata accolta con una risata da Ilaria D’Amico che poi ha provato a rincarare la dose, senza successo. Lo Special One, infatti, infastidito dalla domanda, è andato via, lasciando la giornalista in forte imbarazzo.

La D’Amico ha provato anche a trattenere l’ex allenatore dell’Inter del triplete, ma senza successo. Mourinho non è mai stato un allenatore particolarmente tenero con i giornalisti e lo ha dimostrato anche in questa circostanza.