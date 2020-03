La grande Mostra di Raffaello alle Scuderie del Quirinale era uno degli eventi più attesi del 2020 e noi avevamo avuto il piacere di poterla visitare in anteprima. Un viaggio meraviglioso che i nostri lettori hanno potuto già compiere, ascoltando anche le nostre interviste ai curatori e al direttore della Galleria degli Uffizi Eike Schmidt. Ora sono però le stesse Scuderie del Quirinale hanno aperto le proprie porte per una video passeggiata in streaming.



La visita virtuale accompagna gli spettatori in una passeggiata tra le sale della Mostra di Raffaello, con oltre 200 capolavori provenienti da tutto il mondo. Si parte dalla morte ai primi anni ammirando il genio di uno dei più grandi artisti mai esistiti e che se ne andò a soli 39 anni in modo drammatico.

Il presidente Mario De Simoni ha spiegato i motivi di questa apertura virtuale straordinaria:

“In un momento così difficile è importante che le istituzioni culturali facciano la propria parte e rendano accessibile a tutti l’arte di cui sono custodi. Le Scuderie del Quirinale rispondono a questa chiamata proponendo un palinsesto di attività online che, a partire dalla visita virtuale, permetterà di conoscere e di ammirare la maestria di Raffaello e le tante opere riunite eccezionalmente in questa grandiosa esposizione”.

La mostra di Raffaello secondo il programma sarà allestita fino al mese di giugno, la speranza è che presto possano essere gli occhi umani ad ammirare la magnificenza delle sue opere d’arte.