Un uomo a Mosca ha aperto il fuoco vicino alla Lubjanka di Mosca, palazzo sede dei servizi segreti russi Fsb. I media locali riportano che l’uomo che ha sparato e i suoi due complici sono stati uccisi dalla polizia. Nella sparatoria sono morti anche tre agenti e sembra ci siano anche due feriti.

Mosca, sparatoria nella sede dei servizi segreti: ci sono delle vittime

Un uomo con un kalashnikov ha cominciato a sparare nei pressi della Lubjanka di Mosca. la dinamica della sparatoria non è ancora stata ricostruita con certezza: alcune fonti riportano che l’uomo ha inziato a sparare durante un ricevimento ed è poi fuggito in strada, mentre altri media scrivono che la sparatoria è inziata in piazza Vorovskogo.

Incerto anche il bilancio delle vittime:alcuni media parlano della morte di un agente della polizia stradale, altri fanno salire il bilancio a tre membri della sicurezza uccisi nell’ingresso dell’edificio. Pare che siano rimasti feriti due agenti della Fsb, ma ancora nulla è stato confermato.

L’uomo che ha sparato si è rifugiato in un parcheggio lì vicino ed è stato ucciso dalla poliia, che ora sta cercando di risalire alla sua identità. Sembra però che con lui ci fossero anche due complici, rimasti uccisi. Le strade circostanti sono state bloccate al traffico e le operazioni sono tutt’ora in corso.

(Credits immagine di copertina: fermo immagine video twitter ВЕСТИ‏Account verificato @vesti_news)