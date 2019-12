Sei morti, incluso un poliziotto, e diversi feriti: è il bilancio della sparatoria durata più di due ore vicino ad un negozio Kosher a Jersey City, nel New Jersey. Dalle prime ricostruzioni emergono due ipotesi dietro l’atto violento: da un lato una vera e propria imboscata ai poliziotti, dall’altro un attacco contro il negozio Kosher.

New Jersey, sparatoria vicino ad un negozio Kosher: sei i morti, diversi feriti

Secondo alcune ipotesi, i due killer hanno voluto tendere un agguato ai poliziotti della zona: due sono rimasti feriti e uno, il primo ad essere colpito dai colpi, è deceduto. La sparatoria p durata circa due ore, portando anche le forze della Fbi e delle squadre speciali a mobilitarsi. Secondo gli investigatori non ci sarebbe quindi un movente terroristico. Il sindaco di Jersey City invece ritiene che il reale obbiettivo fosse proprio il negozio Kosher vicino al quale ha preso luogo la sparatoria e dove sono rimaste ferite alcune persone. In rete circola un video in cui si sentono gli spari, aperti dai due vestiti di nero e con il volto nascosto, e le grida delle persone spaventate che cercano di mettersi a riparo. I due hanno quindi cercato riparo proprio nel negozio di alimentari nella zona storicamente ebraica. Uno dei due killer è stato ucciso dopo circa due ore, mentre l’altro è ancora in fuga.

