Morgan parla a Bugo: «Ti chiedo scusa, ma a una condizione»

Durante la nuova puntata di Live – Non è la D’Urso è stato ospite ancora una volta Morgan, che ha parlato ad inizio trasmissione direttamente al suo ex compagno di Sanremo 2020 Bugo proponendogli di fare pace e tornare amici: «Nel pomeriggio ho mandato questo messaggio a Bugo, ‘sei primo in classifica, sono contento per te, ti ho visto a Domenica In, hai avuto quello che volevi. Adesso ti dico questo, se tu chiedi scusa a Sergio Endrigo io chiedo scusa a te’. Non mi ha risposto».

Morgan e la richiesta per Bugo

Non sappiamo se sia una provocazione o meno, sicuramente lo è stato mettere all’asta per beneficenza il foglietto su cui Morgan ha scritto la canzone modificata diventata ormai un vero e proprio tormentone su tutti i social network.

Morgan, che nelle scorse settimana aveva accusato duramente Valerio Soave manager di Bugo e ex dei Blue Vertigo, ha confermato di non aver ancora ricevuto soldi per la partecipazione a Sanremo e che non ne riceverà, ma non gli importa perché la musica la fa gratis. L’idea di Sanremo 2020 era nata per raccontare un’amicizia nata 17 anni fa con Bugo.

Morgan ha poi risposto che non è stato tutto studiato a tavolino, e se c’è stata premeditazione questa è stata perpetrata dal team di Bugo che fin dall’inizio ha voluto farlo fuori. La D’Urso poi ha tirato anche una frecciatina a Mara Venier, dato che il brano di Morgan e Bugo non è in testa alle classifiche come non è in testa neppure l’album Christian Bugatti: «Non è primo in classifica? Allora è stata detta una bugia!»

Momento C’è posta per te, Morgan riabbraccia la madre

Poi arriva il momento “C’è posta per te”, dato che in studio arriva la signora Luciana Castoldi madre di Morgan che non vede il figlio da due anni. Tanta commozione, ma che qualche sorriso: «Si chiama Luciana, significa luce. Molte cose che faccio vengono dai suoi insegnamenti. Per due anni non ci siamo parlati, ma ci siamo scritti su whatsapp. Mi ha detto subito che Bugo aveva rovinato Endrigo, il suo commento era giusto, ma non è colpa sua se ho cambiato il testo, non deve sentirsi in colpa. Piuttosto dico che quando giudica una canzone è severa, ma ci azzecca”, poi provoca “Mamma ti fai strumentalizzare come Bugo? Sei la buga? Mia mamma è spiritosa” e l’abbraccia come un bimbo felice».

Barbara d’Urso continua dunque a fare audience con la famiglia Castoldi, vedremo se nel suo salotto ci sarà anche la reunion tra Morgan e Bugo.