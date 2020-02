Raiuno mostra quello che è successo tra Morgan e Bugo prima di salire sul palco

Le telecamere di Raiuno, si sa, sono presenti dietro le quinte del teatro dell’Ariston. Questa sera, nel corso della puntata speciale di Domenica In, la Rai è stata in grado di mostrare quanto accaduto nella serata di venerdì (quando Morgan e Bugo sono stati squalificati) prima dell’esibizione nel corso della quale il cantautore ha modificato arbitrariamente il testo della canzone Sincero, costringendo Bugo ad allontanarsi dal palco e la giuria a squalificare il duo. Le immagini di Morgan e Bugo dietro le quinte sono diventate immediatamente virali.

Morgan e Bugo dietro le quinte, il video

Morgan e Bugo dietro le quinte, lo scambio di battute

Come aveva già riferito Bugo in conferenza stampa, infatti, si vede Morgan discutere animatamente con un elemento dello staff della casa discografica dello stesso cantante. Bugo è intervenuto per difenderlo e lì sono iniziate a volare parole grosse, con Morgan che ha rinfacciato al compagno di esibizione la prestazione non brillante della serata dei duetti: «Tu canti benissimo – si sente dire -: ieri mi sembravi Frank Sinatra». Bugo ha risposto prima chiedendo di andarsi a divertire sul palco e poi invitando Morgan ad andarsi a fare un giro. «Vedrai il giro che faccio stasera» – ha ribattuto il cantautore.

Poi si entra nella zona non coperta dalle telecamere, le scale a cui hanno accesso soltanto i cantanti prima di salire sul palco. In quel momento, Bugo ha affermato – nella sua conferenza stampa di sabato – di aver ricevuto insulti. Tant’è che quando le telecamere mostrano di nuovo la coppia, Bugo sembra molto contrariato e non sembra aver voglia di salire sul palco. Morgan entra e qualche secondo dopo viene raggiunto dal compagno di esibizione. Il resto è cosa nota.