A Vieni da Me, dopo la telefonata interrotta del giorno prima, come aveva promesso Caterina Balivo ecco che in studio arriva la mamma di Morgan che tenta di continuare la difesa del figlio:

“Marco (il vero nome di Morgan) non doveva fare questo, doveva discutere con Bugo in un’altra sede. Gli ho scritto che ha sbagliato e che deve chiedere scusa ma non mi ha risposto. Sono però d’accordo che Bugo abbia rovinato la cover di Endrigo”.

Poi la Mamma di Morgan sottolinea le qualità da musicista del figlio e sottolinea la voglia di vendetta:

“Marco gli ha dato il la perché non riusciva a prendere l’attacco, secondo me. Marco come pianista è bravo, quindi ha suonato bene, però lì non ci sono stati gli accordi delle parti, e lui non partiva. Poi dopo quando è partito ha continuato da solo, davanti al pubblico, in prima fila sul palco, senza considerare l’altro che c’era dietro. Io l’ho trovato uno spettacolo dove non c’era l’accordo”.

La signora Luciana ha poi spiegato che il figlio non le parla da mesi, dal giorno dello sfratto dalla sua casa per l’esattezza e che si è isolato da tutti coloro che gli vogliono bene in una preoccupante propensione verso l’autodistruzione e che non si sente capito.

Morgan e la telefonata a sorpresa, la mamma piange

A quel punto il cantautore ha telefonato in diretta a Vieni da Me parlando per la prima volta con la madre dopo diversi mesi:

“Non piangere mamma. Io sono felice, innanzitutto di vedere che stai bene. E poi sono felice della vita che faccio, perché io ringrazio Dio tutti i giorni del fatto che mi abbia fatto fare il musicista di lavoro

Morgan ha ribadito quanto detto da Barbara D’Urso:

“Quello che ho fatto non l’ho fatto contro Bugo, ma per Bugo, perché lui ora è primo in classifica. È sulla bocca di tutti e dovrebbe ringraziarmi perché io l’ho fatto esistere” Poi rincara la dose: “Se tu a Mike Tyson gli dai una sberla, lui ti risponde con un pugno. Se tu ad Ungaretti gli dici una parolaccia, lui ti risponde con una poesia. Se tu a Morgan gli offendi una canzone, ti risponde con una canzone”

Poi il cantautore spiega di essere pronto a riabbracciare la madre:

“Mamma se mi prepari una meringata, del vino moscato e un po’ di salame io vengo, nonostante sia a dieta”, con la mamma che risponde tra le lacrime “Bravo Marco, ti aspetto, tutti ti vogliono bene”.

La Balivo a quel punto vita Morgan ad andare a Milano sotto la sede Rai visto che sono vicini: “Vai sotto la Rai, aspettala lì fuori che sta uscendo”. E mentre la signora Luciana sussurra “Grazie Caterina, grazie di tutto”, il cantante reduce dall’espulsione del Festival di Sanremo, scherza. “Ma è Chi l’ha visto? o Carramba che sorpresa?”. “È vita, abbraccia tua mamma”, replica secca la conduttrice di Raiuno rimproverano lo scherzare sempre di Morgan, tra gli applausi dello studio.