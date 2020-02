Sebino Nela: «Sono un democratico di destra e voto Meloni»

In campo ha sempre lottato e i tifosi hanno sempre riconosciuto questa sua verve. Sebino Nela non ha perso quel suo piglio neanche nella partita più difficile della sua vita, quella contro il cancro. I cicli di chemioterapia, le cure e quel lungo periodo di convalescenza che hanno, inevitabilmente, segnato il suo corpo e il suo umore. Oggi, però, l’ex calciatore di Genoa, Roma, Napoli e della Nazionale affronta la vita con una forza d’animo che lo spinge ad andare al di là dei limiti della malattia.

Lo ha raccontato a Giancarlo Dotto in una lunga intervista pubblicata su Il Corriere dello Sport, in cui ha parlato della sua amata Roma, del suo periodo di allontanamento dagli schermi televisivi. E c’è stato spazio anche per tematiche al di fuori del calcio, come la politica. E anche lì, come faceva in campo, Sebino Nela si dimostra un uomo d’ordine: «Sono un democratico di destra. Sono per la patria, la tradizione, l’ordine e la disciplina».

Sebino Nela e l’apprezzamento a Giorgia Meloni

Insomma, un democratico di destra, che però non ha apprezza il segretario della Lega. La persona che apprezza di più in politica, infatti, è la leader di Fratelli d’Italia: «Non voto Salvini, a me piace molto la Meloni. La stimo come donna e come politica. La trovo una bella persona. Ha portato il suo partito dall’uno per cento a quasi il dieci». Insomma, è lei la democratica di destra più apprezzata da Sebino Nela.

L’amaro finale dell’intervista

Oltre la politica, l’intervista rilasciata a Giancarlo Dotto si conclude con un finale amaro. Sebino Nela ha dichiarato di star pensando da tempo «alla mia dipartita e sono sereno. Dovesse capitare non è un cruccio. Non ho rimpianti, né sensi di colpa». L’ultimo desiderio che vorrebbe vedere realizzato è quello di accompagnare le sue due figlie all’altare.