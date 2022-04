Sospesi i sistemi informatici del ministero della Transizione ecologica

Il ministero della Transizione Ecologica italiana sarebbe sotto minaccia esterna e, per cercare di ovviare a questo problema, è stato momentaneamente sospeso il funzionamento di tutti i sistemi informatici. Una situazione piuttosto seria, che ha fatto scattare immediatamente una misura di sicurezza a cui avevamo assistito già durante l’attacco informatico portato avanti – nei giorni scorsi – contro Trenitalia. Il ministro Roberto Cingolani, nel corso di un intervento a RadioRai, ha parlato di quanto stava accadendo proprio in queste ore al sito del ministero e a tutti i suoi apparati informatici.

MITE attacco hacker, Cingolani: «Impossibile dire se la responsabilità è degli hacker russi»

Il ministro Cingolani, nella fattispecie, ha spiegato quello che sta accadendo in queste ore. «Abbiamo minacce esterne rilevate sulla rete informatica del ministero e per prudenza abbiamo dovuto sospendere il funzionamento di tutti i sistemi informatici del ministero. Quindi la sicurezza è il primo parametro da tenere a mente, sicurezza energetica e non solo». Il ministro non è in grado di attribuire una qualsiasi responsabilità dietro agli attacchi hacker. Chiaramente, in un momento storico come questo, ha dovuto rispondere a sollecitazioni in merito a una possibile matrice russa degli attacchi. Ma abbiamo visto anche in passato come il panico, da questo punto di vista, possa essere nella maggior parte dei casi ingiustificato. In ogni caso, il ministro Cingolani non ha né confermato, né escluso delle possibili responsabilità di gruppi di cybercriminali russi.

Non si conoscono ancora i dettagli sulla natura della minaccia esterna che ha colpito il sistema informatico del ministero della Transizione Ecologica. Si sa, però, che il sito – al momento – risulta essere irraggiungibile e che sono in corso le opportune verifiche.

Giornalettismo ha provato a contattare il ministero per avere delle informazioni in più sull’eventuale natura dell’attacco, sulle contromisure che si stanno prendendo in questa sede, sugli orizzonti temporali entro i quali avere una ulteriore comunicazione rispetto al problema che si sta manifestando in queste ore. Tuttavia, ci hanno fatto sapere che al momento non è possibile approfondire la questione.