MioCinema, nasce la piattaforma per gli appassionati di cinema d’autore

Dal 18 maggio tutti gli appassionati di cinema d’autore avranno a disposizione MioCinema, una piattaforma a loro dedicata, focalizzata sul grande cinema di qualità. Non una semplice piattaforma on demand, ma uno strumento dinamico per chi ama andare al cinema in grado di offrire oltre alla visione in sala, film in streaming, promozioni, contenuti originali, servizi, informazioni, masterclass, anteprime esclusive e altro.

Due gli obiettivi primari di MioCinema: creare la prima comunità del cinema d’autore in Italia, diventando un punto di riferimento per il vasto pubblico di appassionati, e contestualmente lavorare insieme alle sale ad un sistema integrato di offerta e comunicazione, che ribadisca il ruolo centrale del cinema come punto di riferimento sociale e culturale sul territorio.

Andrea Occhipinti di Lucky Red che spiega la volontà di avviare una soluzione streaming come quella di MioCinema:

“Si tratta di un’idea sull’ora e sul dopo. MioCinema nasce adesso perché le sale sono chiuse e oltre a non racimolare proventi, gli esercenti risentono anche dell’impossibilità di poter dialogare con il pubblico. L’idea di integrare con un’estensione digitale già era nell’aria perché è una realtà che fa già parte della nostra vita. Ma questa piattaforma non è affatto come le altre poiché è il pubblico della sala il punto di riferimento centrale. Le sale cinematografiche saranno un pezzo fondamentale di MioCinema e saranno proprio loro a fornire la promozione del canale e delle newsletter”.

Gli utenti potranno registrarsi ad una sala sfruttando quello che è il servizio attualmente disponibile sulle piattaforme streaming VOD: l’utente non dovrà sottoscrivere alcun abbonamento, ma potrà acquistare direttamente la visione del singolo film a noleggio per 30 giorni e per 48 ore dopo il primo “play”. Una volta indicato il proprio cinema, sarà possibile consultare l’offerta di film in premium video on demand e dei film della library on demand accuratamente selezionati e tematizzati.

Al momento MioCinema si trova ancora ad una forma Beta, che però diventerà nel corso del tempo una vera app. Il costo dei film a noleggio in anteprima sarà intorno ai 7 euro, mentre gli altri titoli della library avranno un costo che andrà tra i 2,99 euro e i 3,99 euro. Una parte dei proventi andrà, inoltre, proprio alle sale, il cui compenso equivarrà al 40%.

Ogni due settimane ci sarà un film nuovo in anteprima. Si comincia il 18 maggio con I miserabili di Ladj Ly, film candidato agli ultimi premi Oscar.