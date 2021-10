Google rimuoverà le immagini di minori su loro richiesta

Si tratta di un passaggio molto importante dal punto di vista dell’etica del web. E di questo aspetto si stava già discutendo nella scorsa estate, anche se – secondo The Verge – nell’ultimo periodo la prassu è diventata più disciplinata e quindi più diffusa. Le foto dei minori su Google potranno finalmente essere rimosse su richiesta dei diretti interessati. Si tratta di un passaggio previsto all’interno di un nuovo manuale per la tutela della navigazione da parte degli utenti più fragili e che permetterà, a chi voglia farne richiesta, di intervenire in maniera puntuale e decisa per richiedere e ottenere la rimozione da tutti i risultati di ricerca della propria immagine. Una sorta di diritto all’oblio (se ragioniamo con i criteri della normativa europea) applicabile però allo strumento visuale e non soltanto a un articolo di stampa.

La rimozione delle immagini dei minori su Google

Dopo questo passaggio preliminare estivo, adesso i casi si stanno concretizzando sempre di più. E si sta mettendo a terra un vero e proprio iter: fornire gli URL che si desidera rimuovere, indicare il nome e l’età del minore e il nome della persona che agisce per suo conto. Come fare, del resto, quando quelle immagini non sono di diretta responsabilità di Google, ma rientrano nella sfera di competenza magari di un sito web di notizie che le ha pubblicate per primo? A quel punto, Google fornisce assistenza al minore e al suo legale rappresentante, per metterlo in contatto con il webmaster del sito web che ospita quelle immagini. Da quel momento in poi, può partire anche lì una ulteriore richiesta di rimozione.

C’è un unico limite a questo sistema. A quanto pare, Google non potrà intervenire nel caso in cui le immagini siano rilevanti, notiziabili e di forte interesse pubblico. È proprio in questo spazio che si apre una vera e propria zona grigia. Altro punto non chiaro potrebbe essere quello dell’impossibilità di richiedere la rimozione delle immagini se il soggetto ha una età superiore ai 18 anni. Tutte queste sfumature saranno gestibili dal motore di ricerca?