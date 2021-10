La ricerca su Google da mobile sta per diventare più comoda

Cambio di fruizione. L’ultima novità di Google mobile arriva dagli Stati Uniti dove sta partendo un aggiornamento che farà scomparire – nella modalità di ricerca da smartphone – quell’etichetta “vedi altro” che impone un “tocco” sullo schermo per poter procedere con la visione di altri risultati. Adesso, almeno Oltreoceano, quell’interruzione nello scorrimento non ci sarà più.

LEGGI ANCHE > Google fa causa a Epic Games per aver aggirato le commissioni da vendita in-app

Una novità che può sembrare di poco conto, ma che ottimizza la fase di ricerca. Almeno da Google Mobile. All’atto pratico – come spiega lo stesso gigante del Tech in una nota pubblicata sul suo blog – il principio è molto semplice: «Anche se spesso puoi trovare quello che stai cercando nei primi risultati, a volte vuoi continuare a cercare. In effetti, la maggior parte delle persone che desiderano ulteriori informazioni tende a sfogliare fino a quattro pagine di risultati di ricerca. Con questo aggiornamento, le persone possono ora farlo senza problemi, sfogliando molti risultati diversi, prima di dover fare clic sul pulsante “Vedi di più“».

Google mobile, come cambia la modalità di ricerca

Quel prompt, almeno negli Stati Uniti, non ci sarà più. Al suo posto è stato inserito uno “scorrimento continuo” che permette di “scrollare” con il dito nell’infinita galassia di risultati che rispondono a una query fatta al motore di ricerca di Google: «Ora, quando raggiungi la parte inferiore di una pagina dei risultati di ricerca sul tuo telefono, il prossimo set di risultati verrà caricato automaticamente con le informazioni pertinenti». Tutto ciò fa parte di un tentativo di restyling, già annunciato qualche settimana fa. Sia dal punto di vista grafico che strutturale della sezione mobile di Google. Il tutto per rendere ancor più fruibile la navigazione per gli utenti. Anche con la cancellazione di vecchie etichette del passato.