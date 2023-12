Microsoft sarà la prima a sfruttare il sideloading per i dispositivi iOS

Cosa sia il sideloading lo abbiamo spiegato in maniera esaustiva in un precedente articolo del monografico di oggi, ma riportiamo la definizione per chiarezza. La definizione secca corrisponde all’atto di trasferire file tra due dispositivi senza caricarli o scaricarli da internet. Se parliamo di sideloading nel mondo dei download di app sui dispostivi – come stabilito dal DMA – si tratta del principio per il quale si potrà farlo, per legge, senza passare necessariamente per gli store di Apple e di Google. All’atto pratico, significa – per esempio – che gli utenti che hanno dispositivi iOS non saranno più costretti a passare esclusivamente per l’App Store per scaricare le applicazioni ma potranno scegliere liberamente. A sfruttare per prima questo principio di sideloading dovrebbe essere, nel 2024, Microsoft.

Il primo app store alternativo potrebbe essere di Microsoft

Il sistema di leggi che l’Ue ha messo in piedi, quindi, punta a garantire il sideloading. Ciò vuol dire che, a breve, potrebbero nascere una serie di nuovi store per applicazioni alternativi. Microsoft, in tal senso, potrebbe essere la prima azienda a lanciare un ecosistema alternativo a quello di Apple su iOS, come ha anticipato Bloomberg a fine novembre.

L’azienda sarebbe al lavoro su un app store per iOS già da diversi mesi. Lo scopo sarebbe, secondo quanto riporta il giornale, quello di lanciare uno store mobile per videogiochi che vada a colpire la posizione dominante assunta da Google e Apple su smartphone. Il market dovrebbe essere lanciato presto, a inizio 2024, e per questo avrebbero lavorato ingegneri interni altamente qualificati.

Le possibilità che si aprono per Microsoft una volta lanciato un app store proprietario su iOS sono molte, una tra tutte quella di puntare sul Cloud Gaming su iPhone. I videogiochi e i titoli già disponibili per Xbox Series X e S e per PC potrebbero essere resi disponibili, oltre che su Game Pass, anche sul nuovo app store Microsoft su iOS.