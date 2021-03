Dopo la chiusura a dicembre 2020, Micromega rinasce con una versione online della rivista rinnovata e fatta su misura per l'utente

Micromega torna in edicola e online con un’identità digitale ben definita

Micromega celebra l’ingresso nell’orbita del network Nexilia, prodotto dalla media tech company Mosai.co, e la rinascita della rivista di cultura, politica, scienza e filosofia. Le nuove vesti dello storico periodico partono dalla costruzione di una nuova srl, come annuncia oggi direttore Alberto Flores d’Arcais tramite una newsletter. Micromega online, attraverso il network Nexilia, diventa uno spazio nuovo: soluzioni grafiche moderne e rinnovate insieme alla navigazione veloce e intuitiva da parte dell’utente saranno gli ingredienti principali della nuova ricetta di questo storico giornale.

Micromega va online e torna in edicola con la rivista

Nexilia ha accettato quella che è una sfida stimolante e appassionante per contribuire a dare nuova vita a quello che è, a tutti gli effetti, un vero e proprio pezzo di storia dell’editoria italiana. Una storia che si era interrotta a dicembre 2020, quando l’editore GEDI ha dichiarato di voler chiudere la rivista. Il direttore Flores d’Arcais ha recentemente parlato di questo passaggio, celebrando la buona riuscita dell’accordo: «Non potevo certo rassegnarmi a che la storia più che trentennale di MicroMega finisse qui».

La rivista di cultura da oggi in poi

Cos’è stato Micromega fino ad oggi lo si percepisce chiaramente dalle parole di chi lo ha tenuto in piedi: «Non volevo accettare che il panorama culturale italiano perdesse (bando all’ipocrisia delle false modestie) una delle sue voci più autorevoli. Negli anni a venire ci sarà sempre più bisogno di un impegno intellettuale e politico per “giustizia e libertà”, e di pensiero critico, spirito illuminista, intransigenza laica». Micromega, a partire da oggi – oltre ad essere una rivista cartacea storica fondata nel 1986 che torna ad uscire in edicola – diventa anche una realtà online con un’identità digitale ben precisa che punta alla crescita dell’audience grazie anche all’infrastruttura e alla consulenza messa a disposizione da Nexilia, che sarà anche concessionaria pubblicitaria esclusiva.

(Foto di copertina: logo Micromega)