Nasce Nova.News, il quotidiano di informazione online dell’Agenzia Nova

Una realtà già consolidata, con un percorso iniziato nel lontano 2010 ponendo solide basi per un ruolo fondamentale nell’informazione italiana. E se fino a qualche giorno fa l’Agenzia Nova era un punto di riferimento per i professionisti del mondo del giornalismo (e delle imprese), ora lo spettro operativo si amplia con la creazione e il lancio di Nova News, il nuovo quotidiano di informazione online.

Un progetto che conferma il successo ottenuto, mantenuto e riconosciuto nel corso degli anni, fin da quando Agenzia Nova con il suo notiziario di notizie su quanto accadeva nei Balcani. Era il 2010 e oggi, undici anni dopo, ecco arrivare un portale che mantiene i punti fondamentali dell’informazione attendibile, verificata, immediata e di qualità. Di tutto ciò abbiamo parlato con Fabio Squillante, proprietario e Ceo di Agenzia Nova: «Abbiamo cercato di fare un sito più veloce e più accattivante, mantenendo vivi tutti i punti di forza dell’Agenzia».

Nova News, il nuovo quotidiano online di Agenzia Nova

Le basi solide sono rappresentate dai servizi che Agenzia Nova ha fornito e consolidato negli anni: dalle notizie in tempo reale agli approfondimenti (che spaziano da politica ed economia internazionale, fino alla geopolitica senza dimenticare i temi nazionali). E un capitolo importante e fondamentale è rappresentato dai notiziari locali: tra Roma e Milano (dove sono i primi in assoluto), passando per Napoli, Torino e la Sardegna, l’Agenzia ha sempre seguito i fatti di cronaca (nera e giudiziaria) e tutti gli eventi che interessano molto chi vive quotidianamente il tessuto cittadino.

Ma tutto ciò, fino ad ora, era riservato ai professionisti dell’informazione, come accade per le Agenzie di stampa. E adesso, con Nova News, si abbatte quella barriera e anche gli utenti potranno leggere, apprezzare e conoscere il loro lavoro sul campo: «Nel corso degli anni, ora siamo entrati nel nostro 11esimo anni di attività, siamo cresciuti molto e l’apertura di un quotidiano online ne è la conferma – spiega Fabio Squillante a Giornalettismo -. Ma Nova News sarà un qualcosa di differente rispetto all’Agenzia Nova. Sarà l’apertura dell’agenzia al pubblico, offrendo contenuti dedicati con la nostra visione e la consapevolezza maturata negli anni».

Qualità, immediatezza e affidabilità

Sul sito non finirà il classico flusso di agenzia (risulta essere insostenibile e improduttivo pubblicare le centinaia di lanci prodotti da Nova nel corso di una singola giornata), ma ci saranno approfondimenti, interviste, video e notizie selezionate che potranno essere lette da tutti gli utenti: «Puntiamo tutto sull’affidabilità verificata nel corso degli anni, sull’immediatezza dell’informazione e sulla qualità attraverso una scrematura e una selezione dei contenuti che saranno pubblicati sul nostro sito», ci ha spiegato Fabio Squillante. Un passo in avanti che unisce due media simili (l’agenzia e il sito di informazione) che possono apparire simili, ma che sono ben diversi.