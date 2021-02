Il nuovo Giuseppe Porro

Quando decidi che la tua passione diventerà il tuo lavoro è sempre un primo passo verso un progetto di successo. Giuseppe Porro, in fondo, dal 2015 non ha fatto altro che questo: ha perseverato e ha trasformato la sua attenzione per i programmi di intrattenimento televisivo in un vero e proprio mestiere. Oggi, a qualche giorno da lancio della nuova veste grafica del suo sito, questa convinzione si palesa in maniera ancora più convinta.

Il restyling del sito di Giuseppe Porro

«Il mio progetto nasce con una pagina Instagram nel 2015 – spiega Giuseppe Porro a Giornalettismo -, all’inizio si occupava soltanto dei programmi tv come Uomini e Donne. Diciamo che, all’epoca, l’intuizione è stata quella di trasformare gli articoli in post di Instagram, un format che non era molto diffuso, soprattutto in Italia. Poi, nel 2019 l’account Instagram è stato collegato a un sito che potesse raccogliere i frutti del lungo e costante lavoro che avevo realizzato. Da quel momento, il mio nome è stato abbinato al progetto, occupandosi di tutti i principali programmi televisivi, delle anticipazioni e delle serie tv».

E veniamo, quindi, al 2021. I numerosi followers di Giuseppe Porro (su Instagram, sono oltre 1,1 milioni) avranno senz’altro notato il restyling del sito, realizzato dopo l’entrata di Giuseppe Porro nel Network Nexilia, una soluzione all-in-one per far crescere un progetto editoriale, patrimonializzarlo e tutelarlo grazie al perfezionamento della tecnologia, all’incremento dell’engagement e della monetizzazione. L’obiettivo è stato quello di realizzare un prodotto ancora più rispondente alle esigenze del pubblico, che ha sempre cercato di fornire suggerimenti e spunti a Giuseppe Porro per migliorare la propria offerta.

«Il nostro nuovo progetto è sempre stato quello di accontentare i lettori: la chiave di successo è stato aver fidelizzato sempre il mio pubblico. Al momento – spiega Giuseppe Porro -, l’obiettivo è quello di rendere il sito più leggibile, con meno pubblicità rispetto al passato, con una estetica più accattivante. La speranza è che sia un trampolino per una crescita ancora più marcata nel medio periodo».

Giuseppe Porro lo farà con rinnovato entusiasmo, anche per far fronte all’agguerrita concorrenza che c’è in questo ambito: «Inizierò a confrontarmi con un mondo diverso, ancora più settoriale – spiega -. Affronterò, ad esempio, il tema del SEO, rendendo più professionale l’esperienza che ho portato avanti da solo in quest’ultimo anno e mezzo».

Il segreto del successo

Un’esperienza che poggia sulle solide basi di un account Instagram che è arrivato a contare oltre un milione di followers: «Per far crescere il mio pubblico – ha affermato Giuseppe Porro – le mie parole d’ordine sono state e saranno sempre onestà, determinazione e pazienza. Io riporto sempre tutto ciò che è vero, ho creato una community a cui sono molto legato, che mi offre spunti e suggerimenti, con cui dialogo costantemente. L’importante, poi, è stato essere molto tempestivo nella pubblicazione delle notizie e usare la pazienza quando si pongono di fronte a me ostacoli e barriere. Penso, ad esempio, alle tante persone che mi hanno criticato e insultato quando ho lanciato il mio sito. Mi accusavano di volere solo visibilità. Ma non sapevano che, invece, io stavo costruendo il mio futuro sulla base di una passione: il mio sogno è sempre stato quello di vivere autonomamente del mio lavoro».

Giuseppe Porro, giovane imprenditore di se stesso, è un esempio per altri suoi coetanei che si affacciano al futuro in una fase storica piuttosto complessa come quella che stiamo attraversando: «Sembra banale dirlo, ma ci vuole sempre una buona base di fortuna. Detto questo, la bravura conta eccome. Se hai un progetto, ci devi credere a tutti i costi».