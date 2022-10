Come TikTok sta «festeggiando» il mese della sicurezza informatica

Ottobre è il mese della sicurezza informatica e per quanto i numerosi cyber-attacchi - più o meno gravi e più o meno subdoli - facciano pensare che ci sia poco da esultare, TikTok ha trovato il suo modo per festeggiare la ricorrenza. In che modo? Ve lo raccontiamo in questo articolo

Su TikTok ci sono diversi tipi di notifica. La piattaforma, infatti, cataloga le notifiche a seconda che queste riguardino un nuovo follower, un mi piace, un commento, una menzione o un messaggio. In occasione del mese della sicurezza informatica, gli utenti di TikTok hanno ricevuto una «Notifica di sistema», sezione che attualmente è collocata in prossimità della sezione «Messaggi»: tra le notifiche sui nuovi followers e i messaggi privati dei tuoi amici.

L’introduzione della notifica sembra presagire intrattenimento: «TikTok: festeggia il mese della sicurezza…»; poi, però, si rivela un eccellente stratagemma – da parte della piattaforma – per rimandare i suoi utenti al centro sicurezza dell’account.

LEGGI ANCHE > Ritorna una versione più subdola della truffa del buono Coop dalla Regione Lazio

«TikTok: festeggia il mese della sicurezza informatica»

Non si tratta di un messaggio fuorviante, bensì di un inserimento dell’informazione tra messaggi e notifiche da parte di TikTok che riguardano altro. Nel mondo del marketing quest’operazione verrebbe definita un perfetto product placement, cioè l’inserimento di un prodotto promozionale nell’ambito di un contenuto (una foto, un video, una story) qualsiasi. Naturalmente, non è il caso di TikTok. Ma seguendo il parallelismo, non è forse geniale che TikTok notifichi ai suoi utenti di proteggere il proprio account attraverso una notifica che inizia con «Festeggia»?

E non è finita qui. Una volta aperta, la notifica si colloca nella pagina dello storico notifiche riguardanti tutt’altro: le Live («Resta sintonizzato per il TikTok Quiz LIVE!»), l’evento StemDrop di Samsung Galaxy, l’avviso che «Giochi in mobilità LIVE è ora disponibile».

A cosa rimanda il festeggiamento di TikTok?

Come già detto, il titolo della notifica («Festeggia il mese della sicurezza informatica con TikTok»), per quanto fuorviante possa apparire a una prima lettura, in realtà risulta strategicamente impattante, tanto che chiunque vi cliccherebbe. Poi, però, il sottotitolo fornisce già un elemento più orientato alla sicurezza e meno all’intrattenimento di un festeggiamento qualsiasi: «Attiva l’autenticazione a due fattori per migliorare la sicurezza del tuo account». Infine, il pulsante «Visualizza altro» completa, arricchisce – e costituisce – la vera informazione di quella notifica. Infatti, il rimando è alla pagina «Sicurezza dell’account» del Centro Supporto di TikTok.

Nella pagina, il modo in cui la piattaforma organizza il suo festeggiamento è dato da un approfondimento sulla sicurezza informatica così suddiviso: Mantenere il tuo account sicuro; Gestire i dispositivi affidabili; Contattare TikTok per account bloccati; Contattare TikTok per video rimossi; Eliminare il tuo account TikTok; Segnalare un problema .

Dunque, un centro sicurezza qualsiasi di un qualsiasi social network. Cosa fa la differenza? L’abilità di TikTok del rimandare a quella pagina in occasione del mese della sicurezza informatica; l’individuazione di un testo per la notifica che, per scelte lessicali, fa pensare ad altro; il modo in cui TikTok riesce a comunicare – con il filtro dell’intrattenimento – anche le informazioni più tecniche e noiose. Certo, resta da capire come mai la notifica sia arrivata alla fine del mese anziché i primi giorni. Forse per sviluppare idee geniali c’è bisogno di tempo?