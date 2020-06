Renzi dice che sta con i ‘grillini’ solo perché l’anno scorso Salvini ha esagerato al Papeete

I tormentoni sono il mantra dell’estate, ma in politica rappresentano evergreen buoni per tutte le stagioni. Matteo Renzi, ospite di Mario Giordano a Fuori dal Coro (su Rete 4), è tornato a parlare dell’unico motivo che lo ha spinto – quando era ancora dentro al Partito Democratico (poi traslando questo concetto con Italia Viva) – a stare con il Movimento 5 Stelle: Matteo Salvini. L’ex Presidente del Consiglio ha ribadito che l’alleanza con i pentastellati è dovuta solamente a quanto fatto dal leader della Lega, quando era ministro dell’Interno, nell’agosto dello scorso anno. Quella famosa conferenza stampa e annunci social in cui aveva annunciato la crisi di governo e la fine dell’esperienza gialloverde.

LEGGI ANCHE > Matteo Renzi dice che il governo deve smettere di litigare

«Matteo Salvini aveva in mano il paese e si è fatto male da solo – ha detto Matteo Renzi a Fuori dal Coro -. Vincenzo De Luca? Non avrà mai il sostegno dei grillini in Campania. Io sto con i grillini soltanto perché Salvini l’anno scorso ha esagerato al Papeete». Insomma, il leader di Italia Viva ribadisce un concetto: quel collante che lo lega al Movimento 5 Stelle non è politico, ma solo per lo spettacolo offerto dal segretario del Carroccio dalla spiaggia di Milano Marittima la scorsa estate.

Matteo Renzi e il taglio dell’Iva, per sempre

Dopo il passato, c’è il ritorno al futuro e all’attualità. Si è parlato anche delle idee per il rilancio del Paese, on temi che hanno profondamente diviso la maggioranza: «Io sono a favore di abbassare le tasse. La riduzione dell’Iva ha un senso, aiuta i consumi. Però deve essere per sempre, non per tre o quattro mesi – ha spiegato Matteo Renzi -. Va bene qualunque scelta sulla riduzione delle tasse, io sognerei l’Irpef: l’importante e’ che il governo non si metta due mesi a litigare».

Il caso Puglia

E tra le forze di maggioranza c’è anche tensione per le prossime Regionali: «Perché io in Puglia devo votare Michele Emiliano che negli anni del mio governo ha detto che ero schiavo delle lobby. Ha detto che la Puglia sosteneva i cittadini che verranno a fare i ricorsi contro la legge per il vaccino. Ha detto il contrario di quello che ho sempre sostenuto sulla Puglia. Io non posso stare con Emiliano». Ricordiamo che Emiliano ha vinto le primarie del Pd nella sua Regione.

(foto di copertina: da pagina Facebook di Matteo Renzi)