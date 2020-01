Non è vero che i ‘maschicidi’ sono superiori ai femminicidi, come invece titola Libero

Dicesi femminicidio: «Uccisione diretta o provocata, eliminazione fisica o annientamento morale della donna e del suo ruolo sociale» (da Vocabolario dell’Enciclopedia Treccani). Si tratta di un neologismo di grande attualità negli ultimi anni nel nostro Paese e indica gli omicidi in base al sesso (in questo caso femminile) per motivi perlopiù passionali, ma non solo. Estendendo questo discorso agli uomini, dunque, si può parlare di maschicidi solamente se il delitto è commesso da una donna, per gli stessi motivi elencati. Libero Quotidiano, però, fa di tutta l’erba un fascio e crea una grande confusione.

Il titolo a nove colonne del quotidiano diretto da Vittorio Feltri e Pietro Senaldi recita: «Sorprendente verità nelle statistiche. Più maschicidi che femminicidi». Nell’articolo che accompagna il titolone – con tanto di sommario ‘Eppure non si assiste a mobilitazioni in favore del sesso forte che in realtà è debole’ -, si fa riferimento ai dati pubblicati nel report ‘Violenza domestica e di prossimità: i numeri oltre il genere’. Si parla di 133 uomini uccisi all’anno, contro le 128 donne (dati relativi al 2017).

No, i maschicidi non sono più dei femminicidi

Numeri reali che, però, non considerano il vero punto fondante di quel termine, ‘femminicidio’, che da gergo giornalistico si è trasformato in neologismo per rappresentare tutte quelle donne che vengono uccise dagli uomini. Nel report citato da Libero, infatti, si citano omicidi random: dai tentativi di rapina finiti male, o camminando in strada, fino alle uccisioni ‘fuori dal bar’. Tutti gravi fatti di cronaca che hanno tolto la vita a uomini (e anche donne), ma che non possono rientrare in quella categoria linguistica.

La negazione della realtà

Insomma, un’estensione che poco concerne con il significato più pregnante di femminicidio che, per definizione e traslazione di genere, dovrebbe rispettare gli stessi canoni dei maschicidi. Insomma, quando si parla di questo tema, non si può essere superficiali: sommare i delitti ‘fuori dal bar’ alle uccisioni per gelosia e possessione è un sillogismo talmente facile da essere sbagliato. Sottovalutare il problema non è la soluzione, così come negarlo.

(foto di copertina: da prima pagina di Libero Quotidiano del 29 gennaio 2020)