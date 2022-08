La candidatura di Civati, Martina Dell’Ombra e l’intreccio tra politica e meme

La politica si fa anche a suon di ironia e meme, come ha fatto Martina dell'Ombra creando contenuti su Giuseppe Civati

«Giuseppe Civati ed io abbiamo appena firmato l’accettazione della candidatura alle prossime elezioni politiche del 25 settembre nella lista Alleanza Verdi e Sinistra»: così, ieri sera, la segretaria di Possibile Beatrice Brignone e Giuseppe Civati stesso hanno annunciato l’hanno annunciato via social. Entrambi si presenteranno con Europa Verde e Sinistra italiana dopo che – qualche settimana fa – Civati aveva apertamente dichiarato avrebbe scelto di entrare in gioco solo se la sinistra avesse smesso «di discutere di cose che non esistono». Tra reazioni e commenti a caldo, spicca sicuramente Martina dell’Ombra su Giuseppe Civati tra quei creator che fanno politica a suon di meme ironici.



Martina dell’Ombra su Civati, sostegno tra meme e ironia

Per capire l’ironia di Martina dell’Ombra, il personaggio creato dall’attrice e autrice Federica Cacciola e diventato famoso nel 2015 a partire da Youtube, basta andare a recuperare uno dei contenuti social che ha pubblicato in prossimità della decisione di collocare le elezioni il 25 settembre 2022.

Con il suo stile tipico, Martina dell’Ombra ha creato un video per ironizzare sulla domanda che tutti – almeno fino a qualche giorni prima di entrare in cabina – ci porremo: chi voto? Tra i vari candidati di sinistra che nomina (facendo già, in questo modo, politica e schierandosi), compare anche il politico fondatore di Possibile: «Servirebbe Civati. Ma si è ritirato dalla politica. Se gli facessi vedere le tette lo convincerei a tornare?».

Et voilà, l’intreccio tra politica e meme è servito.

