Marta Cartàbia (e non Cartabìa) potrebbe essere il primo premier donna

Prima di avventurarci in alcune ipotesi che, al momento, sono soltanto suggestioni, partiamo dalle certezze. Si pronuncia Marta Cartàbia (e non Marta Cartabìa) e potrebbe essere il nome che sentiremo più spesso in queste ore. Sottobanco, infatti, nella prima tornata di consultazioni, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella avrebbe sussurrato il suo nominativo ideale per il dopo governo giallo-verde.

Marta Cartabia, come si pronuncia e chi è

Marta Cartabia sarebbe un nome perfetto per determinare discontinuità (ma con un alto profilo istituzionale) rispetto al precedente esecutivo guidato da Giuseppe Conte. Giudice della Corte Costituzionale dal 2011 (quando giurò alla presenza dell’allora Capo dello Stato Giorgio Napolitano), Marta Cartabia potrebbe essere il primo presidente del Consiglio donna della storia della Repubblica italiana.

Professoressa ordinaria di Diritto costituzionale all’Università degli Studi di Milano-Bicocca, è esperta di integrazione degli ordinamenti statali con quelli europei. Questo requisito risponderebbe alla perfezione ad almeno uno dei cinque punti indicati dal segretario Nicola Zingaretti. Inoltre, metterebbe senz’altro al centro della sua azione il Parlamento, essendo una donna delle istituzioni, che proviene da un consolidato sistema di incarichi per la Repubblica italiana.

La strategia che c’è dietro al nome di Marta Cartabia

Non dispiacerebbe il suo nome nemmeno al Movimento 5 Stelle, che vedrebbe così confermata la sua linea di affidare la premiership a una figura di garanzia, come – in qualche modo – è stato Giuseppe Conte per il governo Lega-M5S. Il nome di Marta Cartabia potrebbe essere, in verità, uscito troppo presto. Nella grammatica della politica questa uscita prematura non viene vista di buon occhio perché, solitamente, i primi nomi sono quelli che vengono ‘bruciati’.

Tuttavia, l’esigenza richiesta da Sergio Mattarella (di fare presto e di avere un nome il prima possibile) potrebbe fare il paio con la prematura uscita del nome di Marta Cartabia dai corridoi del Quirinale. Il primo presidente del Consiglio donna potrebbe rappresentare davvero una svolta rispetto alla prassi della storia della Repubblica. La sua figura, senz’altro competente, potrebbe oscurare definitivamente la rabbia di Matteo Salvini oppure attirare altro odio gratuito degli haters del web che, però, questa volta nuocerebbe al leader della Lega. Un premier donna, senza dubbio, sarebbe molto popolare: Pd e M5S potrebbero non lasciarsi scappare questa occasione.

FOTO: ANSA/GIUSEPPE LAMI