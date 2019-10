Altro che “Roma ladrona”: lo slogan leghista viene in questo ore storpiato in “Lega ladrona” sui social network, dove impazzano i post che fanno uso dell’ hashtag per commentare le “missioni fantasma” del ministro Marco Bussetti. Secondo quanto rivelato da Repubblica, durante il suo incarico alla guida della Pubblica Istruzione, il leghista avrebbe speso 254596,24 euro per 133 viaggi di lavoro. Ma 80 di questi non avrebbero alcuna giustificazione.

I viaggi fantasma di Bussetti: tra i rimborsi anche la partecipazione al compleanno di Salvini

Marco Bussetti era stato interpellato da La Repubblica che gli chiedeva spiegazioni dei viaggi cosiddetti “fantasma”, ma l’ex ministro dell’Istruzione, opra tornato a fare il dirigente scolastico, si era limitato a rispondere con «non ricordo» e «se ho sbagliato l’ho fatto in buona fede». Diverse le risposte date invece alle Iene, nella trasmissione andata in onda nella serata di domenica 27 ottobre: «Risponderò nelle sedi opportune, le mie trasferte sono state tutte vidimate dagli uffici interni». A sentirlo parlare quindi non ci sarebbe nulla da temere, nemmeno su quei 80 viaggi ingiustificati e per la maggior parte rivolti verso la Lombardia, la sua regione. Ma anche verso la Costa Azzurra, nel weekend del 21 giugno, quando a Roma c0’era il Consiglio dei Ministri. E nel mirino finisce anche la richiesta di rimborso per i 440,95 euro spesi per «andare a spegnere le candeline per il compleanno di Matteo Salvini» ha denunciato il deputato Pd Ubaldo Pagano, invocando l’intervento immediato della Corte dei Conti. Intanto Vittoria Casa, componente in commissione Cultura della Camera per il Movimento 5 Stelle, e Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana-Leu hanno annunciato delle interrogazioni parlamentari.

