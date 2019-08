Matteo Salvini ha respinto un altro giornalista che gli chiedeva di Savoini: «I soldi li ho dati a mio figlio»

Non potevano mancare le domande dei giornalisti del Fatto Quotidiano a Matteo Salvini in merito ai suoi rapporti con Gianluca Savoini e al filone giornalistico d’inchiesta che riguarda il presunto incontro in un hotel di Parigi con un emissario del governo del Marocco. Presente a Palazzo Madama per la votazione della fiducia sul decreto sicurezza bis, Matteo Salvini si è visto raggiungere dalla domanda sulla somma di denaro che Savoini avrebbe preso dal Marocco. Matteo Salvini non risponde neanche stavolta.

Salvini non risponde ancora su Savoini: «Soldi dati a mio figlio per il gelato»

«C’ho comprato i gelati per mio figlio che poi è andato sulla moto d’acqua» – ha detto Matteo Salvini spazientito e respingendo la domanda del giornalista del Fatto Quotidiano. Il cronista, tuttavia, non si è fermato e ha chiesto al ministro dell’Interno se conoscesse Mohammed Khabbachi, il presunto emissario – che di professione fa il giornalista – che, in base a quanto raccontato dal Fatto Quotidiano, avrebbe consegnato una somma di denaro allo stesso Savoini. Anche in questo caso, la risposta di Matteo Salvini è stata respingente: «Ussignùr» – si è fatto sfuggire il ministro, prima di rispondere poi alle altre domande dei giornalisti in merito alla votazione di oggi.

La storia dei soldi dal Marocco

In base al racconto del Fatto Quotidiano, la cifra che Savoini avrebbe ricevuto ammonterebbe a 150mila euro che sarebbero finiti anche in un water del bagno dell’albergo di Parigi dove sarebbe avvenuto l’incontro. Cinque giorni fa ne aveva parlato proprio il Fatto Quotidiano, fornendo il resoconto della consultazione di due fonti. Evidentemente, i giornalisti che curano l’inchiesta – Luigi Franco e Thomas Mackinson – volevano una risposta di Matteo Salvini.

Che non è arrivata, come da tradizione degli ultimi giorni. Il ministro dell’Interno, in pochi giorni, ha respinto le domande di Valerio Lo Muzio sul giro in moto d’acqua del figlio di Salvini a Milano Marittima e quella del giornalista di Report sull’incontro che Gianluca Savoini ha avuto a Mosca con alcuni uomini d’affari russi.

