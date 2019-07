Il Fatto Quotidiano parla di Savoini e «di 150mila euro dal Marocco finiti nel cesso»

Le firme sono quelle di Luigi Franco e Thomas Mackinson. Nel grande rumore mediatico che si è generato intorno alla figura di Gianluca Savoini dopo il caso dell’incontro all’Hotel Metropol di Mosca e dell’audio registrato e pubblicato da BuzzFeed, anche il Fatto Quotidiano ha cercato di seguire una pista che, questa volta, non arriva in Russia. Secondo i giornalisti della testata, bisogna andare in Francia e arrivare al 2016, diverso tempo prima (almeno due anni) rispetto all’incontro del Metropol.

Savoini e la notizia del Marocco riportata sul Fatto Quotidiano

Prima di iniziare a parlare di quanto accaduto in Francia, però, bisogna fare un ulteriore salto indietro, al 31 ottobre 2015. Quando Matteo Salvini – ancora leader ‘semplice’ della Lega e figura di spicco di un’opposizione che si iniziava a costruire – andò in Marocco. Con lui, in missione, c’era anche Gianluca Savoini, come documentato da questa foto di Stefano Cavicchi pubblicata sul Corriere della Sera online.

In quella circostanza, Salvini si chiedeva come mai gli imprenditori italiani non fossero lì a investire e fu ricevuto, tra Rabat e Casablanca, sicuramente da un imprenditore televisivo (Mouaad Rhandi) che dichiarava: «Ho trovato un’apertura di credito totale nei confronti di un partito come la Lega, che sull’immigrazione ha posizioni chiare. Anche loro sono convinti che sull’immigrazione la partita si vinca in Africa. E anche loro sono sbigottiti sul nulla che l’Europa sta facendo in Siria».

Cosa racconta il Fatto Quotidiano di inedito su Savoini

Il Fatto Quotidiano fa riferimento a quella visita e parla di un presunto – e tutto da verificare – interesse di imprese italiane in Marocco, che gli intermediari avrebbero dovuto favorire. La testata fa il nome di Mohamed Khabbachi, giornalista ed ex direttore dell’agenzia di stampa del Marocco Map. Quest’ultimo, raggiunto al telefono dal Fatto Quotidiano, dice di essere un semplice giornalista e di non aver mai avuto a che fare con questioni di soldi. Ha chiesto ai giornalisti del Fatto Quotidiano di richiamare dopo un’ora, ma non ha più risposto, nemmeno alle domande inviate via WhatsApp.

Secondo le fonti consultate dal Fatto Quotidiano, sarebbe stato proprio lui – ma la circostanza è assolutamente da verificare e non ci sono altre prove oltre alle due dichiarazioni delle fonti – a trasmettere un plico contenente una cifra indicata in 150mila euro. Eccoci, dunque, al presunto incontro del 2016 presso la sala del Le Méridien Etoile, a due passi dall’ambasciata del Marocco a Parigi. Stando all’aneddoto riportato dal Fatto Quotidiano, Savoini li avrebbe portati in bagno, dove gli sarebbero persino caduti nel water. Consultato sempre dalla testata diretta da Marco Travaglio, Savoini non ha risposto e ha riagganciato.

FOTO di Stefano Cavicchi – pubblicata sul Corriere della Sera del 31 ottobre