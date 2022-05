Le scuse della BBC per aver mandato in onda il ticker «Il Manchester United è spazzatura»

Colpa di un tirocinante. Così la BBC ha chiesto scusa al suo pubblico per aver mandato in onda – durante il notiziario delle 9.30 di martedì 24 maggio 2022 – un ticker in cui non si utilizzavano termini molto oxfordiani nei confronti del Manchester United. Durante la diretta, mentre si stavano trasmettendo le immagini dal Roland Garros, sulla parte bassa dello schermo (quella destinata agli aggiornamenti delle notizie e alle ultim’ora – è comparso questo messaggio: «Manchester United are rubbish», che tradotto in italiano significa «Il Manchester United è spazzatura»

Poche ore dopo, sono arrivate le scuse direttamente da Annita McVeigh, la conduttrice, che si è rivolta a tutti i tifosi dei Red Devils che si sono sentiti offesi da quanto apparso in sovrimpressione, spiegando che quanto scritto fosse figlio di un invio involontario – nella messa in onda in diretta – dei testi casuali scritti da un tirocinante che proprio in quei momenti stava testando per la prima volta il sistema dei ticker per la BBC.

Clip of the ticker in question.pic.twitter.com/EQXIBVJBz1 — Rob O’Hanrahan (@RobOHanrahan) May 24, 2022

«Manchester United are rubbish», le scuse della BBC

E il fatto che si trattasse di un errore (ovviamente grave per un’emittente che trasmette in diretta) si evince anche dal ticker successivo a quello sul «Manchester United are rubbish». Immediatamente dopo, come si vede dal video, ne compare un altro che non rispetta minimamente i criteri dell’informazione giornalistica: «Weather rain everywhere», cioè «Meteo pioggia ovunque». E non si trattava di un fantasioso tentativo di sintesi giornalista, ma di frasi casuali (evidentemente il tirocinante non è tifoso dei Red Devils) per entrare in confidenza con il sistema di ticker della BBC.

Il precedente italiano

E anche in Italia accadde un qualcosa di simile. Era l’inizio del mese di maggio del 2013, quando tra i titolo di una delle edizioni di SkySport24 comparve questo.

In diretta, il conduttore di quella edizione del notiziario sportivo – Sandro Sabatini – non si accorse di quel messaggio comparso sullo schermo – «Scandalo, Milan mer*a» -, ma poco dopo chiese pubblicamente scusa spiegando così l’accaduto: «Devo chiedere scusa perché alle volte facciamo i titoli e alle volte ci può scappare qualche buontempone che riesce a intrufolarsi e a far uscire una scritta che non doveva uscire. Per chi l’ha notata ci scusiamo».