Mamma ho perso l’aereo non sarà un vero reboot? Svelato il cast

Disney ha acquistato la Fox e con essa i diritti su un catalogo infinito di grandi titoli, uno su tutti è sicuramente Mamma ho perso l’aereo autentico cult per chi ha vissuto la sua infanzia negli anni ’90. I primi due capitoli (anche se sono stati ben quattro in totale) hanno reso Macaulay Culkin una vera icona, quindi era naturale che la Casa di Topolino sfruttasse la possibilità di farne un nuovo capitolo. Ora finalmente sappiamo qualcosa in più sul “Mamma ho perso l’aereo” che uscirà il prossimo anno su Disney +, perché Variety ha annunciato il cast.

Come sarà Mamma ho perso l’aereo

I protagonisti di questo nuovo capitolo saranno Archie Yates, Ellie Kemper e Rob Delaney. Il primo è stato protagonista del recente apprezzatissimo Jojo Rabbit di Taika Waiti e sarà il bambino al centro del film, anche se pare che non dovrebbe vestire i panni di Kevin McCallister. Kemper e Delaney saranno invece una coppia che avrà a che fare con il bambino, ma se pensate che dimenticheranno il piccolo protagonista a casa potreste sbagliarvi di grosso.

Mamma ho perso l’aereo…o forse no. Ecco perché non sarà un reboot

Secondo le ultime indiscrezioni della stampa americana il nuovo Mamma ho perso l’aereo si chiamerà in maniera differente, ma sarà somigliante nel messaggio della storia. Sembra che il bambino in realtà sarà un furfante che deruberà i poveri coniugi, che dovranno lottare per mantenere la propria casa una volta privati di un bene davvero molto prezioso. Ci sarà quindi sempre la lotta tra adulti e bambini, ma da un punto di vista molto diverso rispetto al film originale.

Si può parlare quindi di reboot? Forse no, ma se non fosse stato pubblicizzato in questo modo probabilmente non avrebbe ottenuto la stessa cassa di risonanza mediatica. Staremo a vedere se queste indiscrezioni troveranno a breve conferma.