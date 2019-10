Non esiste nessuna offerta di Disney+ a 1 euro (né un articolo di Repubblica che ne parla)

Se avete visto un articolo con un font molto simile a quello del quotidiano Repubblica nella sua versione online e se quest’articolo parla di una fantomatica offerta del nuovo servizio della piattaforma di streaming Disney + (che verrà lanciata soltanto a partire dal prossimo 12 novembre) acquistabile al formidabile prezzo lancio di un euro per un anno, si tratta di un vero e proprio fake. Non c’è nessuna offerta simile, per un servizio che in Italia partirà tra i primi mesi di gennaio e di giugno del 2020 e che, invece, negli Stati Uniti, in Canada e in Olanda verrà lanciato il prossimo 12 novembre.

Disney+, l’offerta fake con il font di Repubblica

Al momento, le tariffe note per la nuova piattaforma di streaming sono quelle standard di 6,99 dollari al mese e di 69,99 dollari all’anno. Non risultano offerte propmozionali (men che meno a un euro all’anno) e, soprattutto, non possono essere valide per l’Italia, dal momento che il servizio non ha ancora nemmeno una data di start definitiva nel nostro Paese.

Eppure, sta circolando su Facebook questo post, tra l’altro sponsorizzato dalla pagina (con un centinaio di like) Wanderlust che rimanda a un articolo fake di Repubblica (lo si nota dal font diverso, nonostante l’acquisizione di un’immagine molto fedele della testata).

Disney +, il fact checking

Nell’articolo fake di Repubblica, viene citato anche il sito del fan club ufficiale di Disney (Disney D23) e gli account Facebook e Twitter dello stesso. Si riporta l’immagine di un tweet in cui si dichiarava che il sito di Disney D23 era inaccessibile per un volume di traffico troppo eccessivo. Nell’articolo, questo volume di traffico era stato attribuito all’affluenza su quello stesso sito per la registrazione e il successivo accesso alla promozione da un euro all’anno.

In realtà, il tweet citato esiste ed è datato 27 agosto. Ma il problema di traffico su quella piattaforma non era certo dovuta al lancio di una promozione che non è mai esistita.

We are aware of an issue impacting access to the D23 website due to the heavy volume of traffic that the site is experiencing. We are working to quickly resolve the issue and apologize for the inconvenience. — Disney D23 (@DisneyD23) August 27, 2019

Cliccando sui link della pagina fake di Repubblica, si arriva al sito Hagmation che ha una serie di articoli su elettrodomestici e lavatrici e un solo articolo a tema Disney+ (che, tra le altre cose, presenta le tariffe già note al grande pubblico, quelle da 6,99 dollari e da 69,99 dollari). Il post sponsorizzato su Facebook ha raggiunto diversi utenti che hanno interagito con lo stesso post: molti hanno completato una presunta procedura di iscrizione che ha portato a strani addebiti sui contocorrenti e sulle carte di credito degli interessati.