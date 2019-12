Last Christmas, una dolce e pazza Emilia Clarke canta George Michael

Ogni Natale ha il suo film e il dolcissimo Last Christmas diretto da Paul Feig è sicuramente quello da trovare sotto l’albero cinematografico quest’anno. Il regista dopo il super flop del Ghostbusters al femminile e il non convincente Un piccolo favore si riscatta regalando al pubblico una commedia dolce e divertente, con le atmosfere natalizie che regalano un velo di magia in più.

Da madre dei draghi a dolce elfo, il Last Christmas di Emilia Clarke

La trama di Last Christmas è quella di una classica love story, ma si dimostrerà essere ben più profonda: Kate, ragazza dalla vita complicata interpretata da una dolcissima Emilia Clarke vive facendo l’elfo di Babbo Natale in uno dei negozi più assurdi che si possano trovare sognando di diventare una cantante. Nelle difficoltà di una vita complicata, anche per la relazione con la madre, incontra Tom Webster, un ragazzo meraviglioso che le rapisce il cuore interpretato da Henry Golding.

Emilia Clarke torna alla commedia romantica dopo l’acclamato “Io prima di te”, sfoggiando ancora una volta un sorriso e una ironia che da sempre la contraddistinguono. Un personaggio molto più vicino al suo essere rispetto alla Daenerys di “Game of Thrones” per cui l’avevamo conosciuta, a riprova di una grande crescita come attrice. Nel cast da citare anche l’ottimo protagonista maschile Henry Golding e la mamma “russa” Emma Thompson, che regala alcune delle gag più memorabili.

Il viaggio di Emilia Clarke per i vicoli più belli e nascosti di Londra non è altro che una metafora della crescita per questo personaggio, in una storia forse un po’ banale in alcuni passaggi di sceneggiatura ma non per questo meno gradevole. La musica di George Michael, cantante preferita di Kate, è un modo per rendere ancor più apprezzabile “Last Christmas” e riportare al cinema una delle voci più indimenticabili nella storia della musica.

Last Christmas | Il Trailer

Non vi resta che guardare su verso lo schermo come i protagonisti, perché “Last Christmas” vi aspetta con Universal Pictures Italia al cinema dal 19 dicembre.