Lucio Malan di FdI condivide la foto della Street Parade di Zurigo credendo che si tratti di Trieste

Non è Genova, non è Trieste e non è nemmeno l’Italia. Di questa fotografia, condivisa da molti nella giornata del 15 ottobre – il primo giorno dell’obbligo del Green Pass per lavorare – è stata scattata durante la Street Parade di Zurigo prime dell’arrivo della pandemia. La fotografia che in tanti abbiamo visto girare in rete e sui social è spesso stata accostata anche ad altre manifestazioni no vax che si sarebbero tenute in Europa (per esempio a Berlino, nel 2020) mal la verità è che si tratta di un festival di musica elettronica che non ha nulla a che vedere con le proteste contro Green Pass o vaccino. Perché, nonostante sia stato ampiamente chiarito già la scorsa settimana, Lucio Malan – senatore di Fratelli d’Italia – l’ha condivisa su Twitter?

LEGGI ANCHE >>> Ma se «tutta Italia è in rivolta» il 15 ottobre, perché continuate a pubblicare le foto della Street Parade di Zurigo?

Lucio Malan condivide la foto bufala della Street Parade di Zurigo

«È pazzesco che all’estero siano meglio informati di noi su quello che accade in Italia»: scrive questo, retwittando foto e post relativo, Lucio Malan. Un evidente accusa – priva di qualsiasi verifica, ovviamente – al giornalismo italiano. Giornalismo italiano che, ultimamente, si trova spesso sulla bocca della sua capa di partito e dei suoi, con tutte le relative accuse al lavoro di Fanpage e Piazzapulita nell’ambito dell’inchiesta Lobby Nera.

Peccato solo che il giornalismo italiano tanto criticato si sia già occupato di debunkerare il contenuto in questione, che invece all’estero è stato condiviso da alleati di no vax e no Green Pass. In questo caso la persone che Lucio Malan ricondivide pubblicando la presunta foto di quello che una volta è il porto di Trieste e l’altra il porto di Genova è Nick Griffin, politico britannico e precedentemente presidente del Partito Nazionale Britannico.

La foto in questione è stata condivisa da Griffin che, sabato 16 ottobre, ha affermato che quella è l’Italia dei lavoratori che si ribellano alla tirannia del passaporto vaccinale. Al tweet hanno risposto in moltissimi – anche italiani – non peccando certamente di ironia.

This is New York pic.twitter.com/Q8Tn3vzLgX — Vastasone Siculo (@2Siculo) October 18, 2021

Ciò non toglie che membri importanti del panorama politico di Italia e Regno Unito possano aver sfruttato in maniera superficiale e senza la minima verifica una fotografia del genere per fare propaganda su fatti non veri. Sarebbe bastato digitare un paio di parole chiave per verificare con un click che la fotografia era stata spacciata per ciò che non è.

Da notare anche, in fondo al tweet di Griffin, l’utilizzo dell’hashtag #IoSonoFiore. Quale Fiore? Fiore Roberto, capo di Forza Nuova che è stato arrestato in seguito all’invasione con conseguente devastazione della CGIL durante le proteste di sabato 9 ottobre a Roma.