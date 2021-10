Ma se «tutta Italia è in rivolta» il 15 ottobre, perché continuate a pubblicare le foto della Street Parade di Zurigo?

La foto più gettonata di folle oceaniche (che - eccetto il presidio dei portuali di Trieste - non ci sono state) è quella di una manifestazione in Svizzera di qualche anno fa, prima dell'emergenza Covid

C’è una foto che, più di ogni altra, sta facendo il giro dei social network. C’è chi la condivide credendo davvero che sia una fotografia di una protesta italiana il 15 ottobre (molti parlano di Genova), chi – invece – contribuisce alla confusione: nell’intento di prendere in giro i no-green pass, inserisce nel flusso di immagini sui social network una fotografia che non corrisponde alla realtà. O meglio, non corrisponde a nessuna realtà italiana in questi giorni. L’immagine in questione è quella della Street Parade di Zurigo in epoca pre-covid. Si tratta di una manifestazione musicale (l’elettronica la fa da padrona) ed è stata accostata spesso a manifestazioni no-vax in giro per l’Europa (qualcuno l’ha spacciata per una protesta contro la vaccinazione a Berlino, nel 2020). Tutto questo è stato documentato da Open – testata che, recentemente, è entrata a far parte dei debunker esterni a cui Facebook si affida per la verifica delle notizie nel feed.

Proteste green pass 15 ottobre, perché continuare a postare la foto di Zurigo?

Tutta Italia è in rivolta, ma i media di sinistra non se ne “accorgono “.Venduti , zecche rosse , MERDE ! pic.twitter.com/Rg4FyYRMc5 — LUPUS ITALICUS (@francescoburra3) October 15, 2021

Una immagine di questo tipo – molto condivisa su Twitter – è assolutamente fuorviante. Come descritto in precedenza, si tratta di una manifestazione culturale, che nulla ha a che fare con l’introduzione dell’obbligo di green pass anche sul luogo di lavoro (sia nella pubblica amministrazione, sia nelle aziende private). Le immagini non sono relative ad alcuna protesta italiana, anche se circolano continuamente nella giornata del 15 ottobre, sia sui social network, sia nelle chat di Telegram dei no-vax e dei no-green pass.

Al momento, si registra una buona partecipazione alla manifestazione indetta dai portuali di Trieste (vero fulcro della protesta italiana), diverse persone nei porti di Genova e Ancona e in alcune altre piazze italiane. Un presidio di studenti contro il green pass ha sfilato davanti all’università statale di Milano. Poche centinaia di persone stanno arrivando in questi minuti nell’area del Circo Massimo, per una manifestazione di protesta analoga.

Manifestazioni che, al momento, non hanno provocato quel blocco su cui era montato l’hype nei giorni scorsi: le chat di Telegram erano bollenti e alcuni media italiani avevano dato ampio spazio al potenziale di queste proteste, ai possibili effetti, a come avrebbero paralizzato l’economia del Paese.