Ma quindi Giorgia Meloni ha detto che era “senza taglia e cuci” un video che non aveva tutta la prima parte?

Ma così non vale! Giorgia Meloni, nel pomeriggio di ieri, aveva scelto di mostrare – prima che andasse in onda la tradizionale puntata del giovedì di Piazzapulita – il video con le dichiarazioni rilasciate a Francesca Carrarini, la giornalista che la trasmissione di Corrado Formigli ha inviato a cercare di intercettare Matteo Salvini e Giorgia Meloni per un commento dopo la messa in onda delle prime due puntate di Lobby Nera (l’inchiesta condotta da Fanpage). Lo aveva fatto – a suo modo di vedere – «senza taglia e cuci», giocando ancora una volta sulla sua strategia difensiva rispetto ai contenuti che l’inchiesta giornalistica Lobby Nera aveva mostrato: vedere prima l’intero girato e non farsi condizionare da quello che sarebbe potuto essere un montaggio fazioso. C’è solo un problema. Quello che Giorgia Meloni aveva mostrato sui suoi canali social non era il video integrale del botta e risposta con Francesca Carrarini.

Meloni contro Piazzapulita, il video mostrato non era integrale

La leader di Fratelli d’Italia aveva fatto partire la registrazione da qui:

Visto che Formigli e Piazzapulita sono ossessionati da me e da FDI, vediamo se stasera si degneranno di mandare in onda questo video senza il solito taglia e cuci.

Nel frattempo, qui potete vedere le mie risposte integrali alle faziose insinuazioni di questo giornalismo… pic.twitter.com/9rltDfm1qe — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) October 14, 2021

Bene, questo video mostra soltanto la seconda parte del confronto con Francesca Carrarini. Nella prima parte, invece, la giornalista pone delle domande (nelle immagini mostrate da Giorgia Meloni, invece, il suo ruolo sembra essere più passivo, travolta dal monologo della leader di Fratelli d’Italia, prima sul servizio relativo al suo canale VK, sia sul “destino” della valigia alla fine del video di Fanpage).

Prima di quella fase, la giornalista di Piazzapulita ha parlato del lavoro della magistratura sulle 100 ore di girato da cui è stata tratta l’inchiesta di Fanpage (magistratura che ha ritenuto credibile la ricostruzione giornalistica, alla luce del materiale visionato). Poi, Francesca Carrarini ha chiesto a Giorgia Meloni se i timori sulle inflitrazioni dell’estrema destra, alla luce della manifestazione di sabato scorso a Roma contro il green pass (con tanto di assalto alla CGIL), fossero giustificati. Infine, sempre la giornalista di La7 ha chiesto alla Meloni se riconoscesse la matrice di estrema destra nelle manifestazioni di sabato scorso.

A queste parole, Giorgia Meloni ha risposto: «Certo, ero in Spagna. Ho riconosciuto la matrice di estrema destra a Roma, così come ho riconosciuto la matrice di estrema sinistra dei centri sociali a Milano. Voi la riconoscete quella matrice? Ah ah». Soltanto a questo punto le due versioni (sebbene quella di Piazzapulita sia, per esigenze televisive, leggermente più corta) tornano a combaciare. Ma senza la prima parte (o una sintesi di questa prima parte), il video «senza taglia e cuci» postato da Giorgia Meloni non può risultare completo.