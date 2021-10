Ma i giornali di destra dove l’hanno letto che il “PD vuole abolire la Meloni”?

Libero, La Verità, Il Giornale e Il Tempo non sembrano aver chiaro il pensiero del vice-segretario del Partito Democratico Peppe Provenzano e non conoscono il significato di "arco repubblicano e democratico"

Sono gli stessi quotidiani che, all’indomani degli eventi violenti di Roma, si sono “dimenticati” di parlare della matrice di quell’assalto alla sede capitolina della CGIL: Libero, il Giornale, il Tempo e La Verità. E da quelle stesse pagine colpite da una scarsa memoria che li ha portati a non citare il ruolo attivo e fondamentale (con tanto di arresti) dei neofascisti di Forza Nuova, oggi arriva una paradossale ricostruzione che pone seri dubbi sul livello di comprensione della lingua italiana: le parole del vicesegretario del PD, Peppe Provenzano, su Fratelli d’Italia.

Partiamo dall’antefatto. Lunedì mattina sulla pagina Facebook dell’ex ministro per il Sud e la coesione territoriale è stato pubblicato questo post.

“Ieri (domenica, ndr) Giorgia Meloni aveva una grande occasione: tagliare tutti i ponti con il mondo contiguo al neofascismo, anche in casa sua, Fdi. Ma non l’ha fatto. Il luogo scelto (il palco neofranchista di Vox) e le parole utilizzate sulla matrice perpetuano un’ambiguità che la pone inevitabilmente fuori dall’arco democratico e repubblicano”. Il fatto che la leader di Fratelli d’Italia fosse l’ospite d’onore di Vox – partito di stampo franchista – a Madrid è cosa nota e condivisa anche dalle stesse pagine pagine social del suo partito. E l’altra verità inoppugnabile è stata la sua posizione sulla “matrice” dell’assalto alla sede della CGIL a Roma e le violenze di piazza con Forza Nuova alla guida.

Provenzano, le sue parole su Fratelli d’Italia spiegate ai quotidiani di destra

Ed è qui che si parla di arco repubblicano e democratico. Provenzano, infatti, sottolinea come l’assenza di una condanna nei confronti dei movimenti fascisti si ponga al di là dei principi scritti nella nostra Costituzione (sanciti e ribaditi anche dalla legge Scelba del 1952 e dalla legge Mancino del 1993). Questo è l’arco entro cui, come previsto dalla nostra Carta fondamentale, devono inserirsi tutti i partiti politici italiani. Insomma, una visione in linea con le attuali norme. Eppure questo pensiero – persino banale – dell’ex Ministro diventa l’occasione per i giornali di destra per attaccare, senza motivo, il Partito Democratico interpretando a loro piacimento quelle parole. Stravolgendole. Ribaltandole. Ed ecco i quattro “capolavori” in edicola oggi, martedì 12 ottobre.

Partiamo da Il Tempo, sempre più orientato alle “frasi di Osho” piuttosto che a un giornalismo seguendo crismi e criteri deontologici: «Smascherato il PD». E nell’occhiello: «Peppe Provenzano, vice di Enrico Letta, chiede di mettere fuori dall’arco Costituzionale Giorgia Meloni e FdI».

Poi la doppietta con il Giornale e Libero quotidiano che si “scopiazzano” titolando, più o meno, allo stesso modo.

«Abolire la Meloni», concetto mai espresso (e neanche nella più fuorviante delle interpretazioni si poteva dare questa lettura) da Peppe Provenzano nella sua dichiarazione social. Eppure lo hanno pubblicato e lo hanno messo in apertura in prima pagina, come la storia di un piccolo Calimero. Una teoria completata anche dall’articolo in prima pagina su La Verità, firmato da Francesco Borgonovo, che si intitola: «Il vero obiettivo è mettere fuori legge Lega e Fratelli d’Italia».

La realtà è un’altra. Provenzano ha parlato di arco repubblicano e democratico (ovvero costituzionale). E la Costituzione non prevede l’esistenza di partiti e movimenti di stampo fascista. Lega e FdI dovrebbero essere i primi a chiedere lo scioglimento di Forza Nuova et similia, proprio per difendere il concetto di destra. Bastava poco per capire questo concetto, ma per vendere due copie in più si fa questo e altro.

