Il «girato integrale» su Facebook del monologo di Giorgia Meloni su Piazzapulita

La leader di Fratelli d'Italia usa i social network per anticipare un contenuto che sarebbe stato mandato in onda questa sera su Piazzapulita

Nella lunga saga dei girati integrali, spunta questa nuova polemica tra la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni e Piazzapulita. La trasmissione di Corrado Formigli aveva provato a sentirla per poi trasmettere, nella puntata in onda questa sera, una sua intervista di commento all’inchiesta Lobby Nera sollevato da Fanpage. Giorgia Meloni, inseguendo la polemica sul contenuto integrale dell’inchiesta di Fanpage (le famose 100 ore di girato che la leader di Fratelli d’Italia avrebbe voluto vedere prima di potersi esprimere sulla vicenda), ha deciso di pubblicare tutti e 3’34” di video dell’intervista realizzata dall’inviata di Piazzapulita alla stessa Meloni, attraverso la sua pagina Facebook. In questo modo, Giorgia Meloni ha anticipato la messa in onda del contenuto sul programma di La7, con questa strategia: «Visto che Formigli e Piazzapulita sono ossessionati da me e da Fratelli d’Italia, vediamo se stasera si degneranno di mandare in onda questo video senza il solito taglia e cuci. Non ci credo molto, però tentar non nuoce. Nel frattempo qui potete vedere le mie risposte integrali alle faziose insinuazioni di questo giornalismo».

La provocazione di Giorgia Meloni è stata raccolta da Corrado Formigli che, su Twitter, ha provato a replicare alle parole della leader di Fratelli d’Italia, rinnovandole l’invito a partecipare in diretta alla trasmissione di questa sera.

. @GiorgiaMeloni si lamenta anche oggi del nostro “taglia e cuci”. Quello che si chiama comunemente, nel giornalismo tv, montaggio. C’è un modo per evitarlo: partecipare in diretta alla nostra trasmissione. La aspetto stasera a #Piazzapulita su @La7tv , se vorrà. — Corrado Formigli (@corradoformigli) October 14, 2021

Nell’intervista Giorgia Meloni accusa prima Piazzapulita di aver mandato in onda il servizio di Alessio Lasta sul profilo su VK della leader di Fratelli d’Italia, poi afferma che Fanpage (testata che ha firmato le due puntate dell’inchiesta Lobby Nera) si sarebbe fermato – dopo tre anni da infiltrati negli ambienti dell’estrema destra – al momento della consegna della valigetta che avrebbe dovuto contenere dei soldi e che in realtà conteneva dei libri sull’olocausto e sulla Costituzione.

Il monologo di Giorgia Meloni che insiste sulla valigia

A quel punto, mentre la giornalista di Piazzapulita ha provato a chiederle il perché del rifiuto al confronto in trasmissione, Giorgia Meloni ha prima affermato che quel tipo di giornalismo non le è sembrato corretto, per poi spostare l’attenzione sul tema del mancato proseguimento dell’inchiesta giornalistica dopo la consegna della valigia. Non è stato possibile farle altre domande perché poi, la leader di Fratelli d’Italia – dopo aver ribadito per ben tre volte lo stesso concetto – ha deciso di troncare la conversazione.

Per questo Formigli ha voluto tenere il punto e invitare (nuovamente) in trasmissione Giorgia Meloni. Esisterà uno spazio di confronto che non sia quello “casalingo” del proprio account social, con una audience molto ben profilata, cavalcando dei temi cari alla propria community?

Tra l’altro, non si comprende bene la ragione strategica per cui Giorgia Meloni ha realizzato questa operazione. Se vuole dimostrare che il “taglia e cuci” delle trasmissioni televisive altera il senso delle sue parole, perché ha deciso di pubblicare prima di Piazzapulita (e non dopo) il suo girato integrale? Perché ha invitato i suoi followers a condividere questo video che, probabilmente – a questo punto – verrà pubblicato in versione integrale anche nel corso della diretta di questa sera?