Il sito ‘Facta.news’ segnala un’ennesima, stancante, patetica bufala che sta circolando in rete nelle ultime ore. Stavolta il mezzo usato è il Televideo e la notizia – ma appare anche scontato sottolinearlo – riguarda i vaccini e il green pass. Ma andiamo con ordine.

Facta.news riferisce di aver ricevuto una segnalazione riguardante una presunta pagina Televideo nella sezione ‘Salute’ dal titolo ‘Una grande vittoria dei no green pass italiani‘. Nel corpo del testo si legge che «a partire dal 5 ottobre tutta la popolazione non ancora vaccinata e che ha bisogno del green pass, può recarsi presso gli hub vaccinali per effettuare gratuitamente un tampone molecolare». La decisione sarebbe stata presa dal ministro della Salute Roberto Speranza «dopo che l’Istat ha confermato che la maggior parte delle persone non sono vaccinate». Ovviamente è una bufala.

La decisione del ministro Speranza non è stata confermata né tantomeno riportata da alcun organo di informazione. Primo. Secondo, basta digitare pagina 450 del Televideo Rai per rendersene facilmente conto: quella pagina contiene l’indice delle relative sottosezioni di Salute. Tutte le notizie dedicate agli argomenti di Salute vanno infatti da pagina 451 a pagina 456 del Televideo e non presentano nemmeno l’intestazione ‘Salute’. Una bufala nata e fatta male, senza nemmeno un briciolo di attenzione, di cui non bisognerebbe neanche parlare vista la pochezza della notizia in sé e per sé.

Naturalmente, è falsa anche la notizia secondo cui in Italia la maggior parte delle persone non sono vaccinate. Secondo gli ultimi dati forniti dal ministero della Salute e pubblicati nel report odierno, le persone completamente vaccinate in Italia sono poco più di 43 milioni, che corrispondono al 79,74 per cento della popolazione italiana con più di 12 anni.

