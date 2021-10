Attenzione a parlare di uno sciopero dei camionisti contro il Green Pass il prossimo 11 ottobre

Altro giro, altra corsa. Negli ultimi giorni vi avevamo parlato di alcuni messaggi su Telegram che parlavano di un potenziale “sciopero bianco” di esponenti delle forze dell’ordine, che si sarebbero messi in malattia a partire dal 15 ottobre – quando il Green Pass diventerà obbligatorio per i lavoratori del settore pubblico e del settore privato – per protestare contro la certificazione verde. Abbiamo sottolineato quanto queste affermazioni siano da prendere con le pinze, soprattutto in virtù dei precedenti che ci sono stati: annunci sui social di manifestazioni (il 1° settembre con i flash mob alle stazioni dei treni, ad esempio) che nella realtà si sono dimostrate piccoli buchi nell’acqua, con una presenza maggiore di giornalisti e forze dell’ordine rispetto ai manifestanti. Oggi, allo stesso modo, si parla di un presunto sciopero camionisti previsto per l’11 ottobre.

Sciopero camionisti 11 ottobre, il precedente

Come verificato anche da Bufale.net, al momento non ci sono riscontri da parte delle associazioni di categoria su questa data e anche sulle chat dove questo sciopero camionisti viene annunciato c’è dello scetticismo. Forte è anche lo scotto rispetto a quanto accaduto nei giorni scorsi. L’hashtag #camionisti è stato in tendenza per diverse ore in diverse giornate alla fine di settembre. Tuttavia, la mobilitazione con il blocco delle autostrade che era stata annunciata per il 27 settembre non si è verificata.

Al momento, sempre su Twitter, si sta aprendo un dibattito – soprattutto a partire da una prima pagina di Libero che, nella giornata di ieri parlava del Green Pass che «fermerebbe un camion su tre» – sull’opportunità di manifestare per l’entrata in vigore delle regole previste dal governo in materia di lavoro e certificazione verde.