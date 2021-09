A che è servito chiudere Basta dittatura se Basta Dittatura-Proteste ha già più di 8mila iscritti?

Basta dittatura è stato chiuso da qualche ora e già c’è un clone che – a livelli di consensi – sta avanzando. Certo, non sono gli oltre 44mila iscritti al canale che ha animato, nei mesi precedenti, una fonte di disinformazione per il mondo no-vax e no-green pass, che è finito nel mirino della procura di Torino per la diffusione dei dati personali degli utenti, per la serie di messaggi minacciosi che erano contenuti al suo interno. Ma cosa impedisce al suo clone – il canale Basta dittatura-Proteste – di prendere il largo e di continuare nella medesima attività?

Basta dittatura, il canale Telegram rivive attraverso un suo clone

Al momento, le informazioni relative al canale Basta dittatura-Proteste non sono particolarmente sensibili. Il canale ha 8mila iscritti, c’è stato sicuramente un dibattito molto acceso in merito alla chiusura del canale Telegram principale, sono stati pubblicati dei collegamenti e dei link a contenuti inseriti nel precedente canale (senza che però questi ultimi potessero essere visualizzabili). Ma non è detto che in futuro le stesse cose fatte nel canale Basta dittatura non possano essere replicate anche nel canale Basta dittatura-Proteste.

Curioso che una chat che è stata chiusa – anche in seguito alle sollecitazioni della procura di Torino, citata anche dallo stesso fondatore di Telegram, Pavel Durov – possa riproporsi in termini molto simili in un nuovo canale. Viene così meno proprio il senso del messaggio che le autorità italiane avrebbero voluto veicolare. E ci fa capire anche come sia complesso, in realtà, gestire a livello legale questioni di questo tipo, quando chiunque – per spirito di emulazione – può realizzare contenuti del tutto simili rispetto a quelli che, per qualche motivo, erano stati ritenuti potenzialmente dannosi.