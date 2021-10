Le immagini - che non mostrano i volti dei soggetti coinvolti - spiegano il clima che si sta respirando in questi giorni, soprattutto nei confronti della stampa

Non è l’Arena ha mostrato come alcuni esponenti di Forza Nuova hanno trattato un giornalista

Una discussione davanti a Piazzale Clodio. Danilo Lupo, un giornalista di Non è l’Arena – che poco prima aveva parlato con la moglie di Giuliano Castellino (tra le persone che sono state fermate dopo l’assalto alla CGIL, dopo la manifestazione no green pass a Piazza del Popolo di sabato scorso) e che gli aveva detto che sarebbe andata in quella zona di Roma qualche minuto più tardi – è stato costretto ad andare via dall’incrocio che si trova proprio davanti al tribunale per evitare che la situazione degenerasse. Un gruppo di militanti e simpatizzanti di Forza Nuova, infatti, si trovava lì e ha chiesto di non essere ripreso, non volendo rilasciare delle dichiarazioni.

LEGGI ANCHE > I giornali di destra si sono “dimenticati” di parlare di Forza Nuova

Forza Nuova e giornalisti, le immagini di Non è l’Arena

Il fatto di non voler essere intervistati, né ripresi in video rientra sicuramente nei diritti di ognuno. Tuttavia, sono i toni molto alti che sono stati utilizzati con la troupe di Non è l’Arena a farci capire quale sia il clima nei confronti dei giornalisti. Alla fine della discussione è dovuto intervenire un agente della Digos, chiedendo al giornalista di allontanarsi per «evitare di creare problemi di ordine pubblico».

Il video della trasmissione di La7 condotta da Massimo Giletti offre sicuramente lo spunto per analizzare quale sia, ormai, la percezione della stampa. Si assiste sempre di più a momenti di tensione, quando non di aperto scontro (come, invece, era capitato nei giorni scorsi con colleghi che hanno provato a documentare le manifestazioni no-green pass).