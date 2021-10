La bufala della ‘grande affluenza dei portuali’ a Genova: è la foto dei funerali di Soleimani

E niente, ci risiamo. Pensavate di potervela scampare per questa settimana senza l’ennesima bufala che sta circolando in rete nelle ultime ore? Poveri stolti. Eccoci qui, prontissimi come sempre a parlarvene, per la vostra grande gioia (e soprattutto per quella di chi diffonde le fake news).

Il tema? Manco a dirlo: covid, green pass, vaccini. Una monotonia da sbadiglio perenne. Un po’ come gli interventi in tv dei virologi. O come gli applausi del pubblico nelle trasmissioni condotte da Barbara D’Urso. O come le pubblicità delle grandi auto prima, durante e dopo una partita di calcio trasmessa in tv. Insomma, ne abbiamo le scatole piene. Ma tant’è.

Genova, manifestazione no pass. In rete inizia a diffondersi una foto che, a dire del geniale (?) utente che l’ha postata su Twitter, ritrarrebbe una moltitudine di persone ammassata al porto di Genova: “Grande affluenza dei portuali”, si legge nella didascalia. È bastato ovviamente fare un rapidissimo check in rete per verificarne l’attendibilità. Bufala enorme. La foto in questione ritrae i funerali di Soleimani, quando un incredibile numero di persone è accorso per dare l’ultimo saluto al generale iraniano. Pensate che soltanto a causa della grande calca, morirono 213 civili e ci furono circa 40 feriti.

Che le manifestazioni contro l’uso del green pass obbligatorio nei luoghi di lavoro ci siano effettivamente state nessuno lo ste mettendo in dubbio (anche perché parlano le immagini, quelle vere). Ma come al solito c’è chi tenta di ‘gonfiare’ un evento agli occhi degli internauti solo per che cosa? Per avere un momento di gloria? Per diventare l’eroe della rete? Anche noi – e lo diciamo sempre – sbagliamo: non dovremmo parlare di queste cose, forse solo così questi miserabili truffatori la smetteranno di tentare di fare breccia negli occhi e nella mente delle persone.

[CREDIT PHOTO: ITALY PHOTO PRESS]