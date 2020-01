Luca Bizzarri si è espresso diverse volte contro a Matteo Salvini. Non è un segreto che non ne condivida gli ideali di riferimenti e i valori proposti agli italiani. Contro Salvini, ma anche contro altri politici, Luca Bizzarri ha spesso scritto usando i suoi profili social network. Ma alla vigilia delle elezioni regionali in Emilia Romagna, arriva un post con un contenuto a prima vista sorprendente: l’attore si augura che il leader della Lega trionfi nella regione.

Luca Bizzarri inaspettatamente invoca la vittoria di Salvini – più o meno

Può sembrare strano prevenendo dalla bocca social di Luca Bizzarri, ma è proprio cosi: «Che vinca Salvini, viviamoci Salvini». L’attore infatti, muovendosi tra il serio e il faceto, si augura che il voto regionale di oggi incoroni «Salvini, non Borgonzoni, Salvini». E c’è solo un motivo dietro ad una tale invocazione: «da troppo tempo stiamo evitando una cosa che prima o poi dovrà succedere e cioè che il partito di maggioranza del Paese prenda la guida del paese, e io non ce la faccio più».

Matteo Salvini nel ragionamento di Luca Bizzarri alla vigilia del voto regionale, viene paragonato ad un amante, sfruttando l’immagine di un film a cui prese parte. La trama vedeva «da una parte un marito, dall’altra un amante ipotetico che scambiava sms con la moglie platonicamente (al momento) infedele. A un certo punto il marito si presenta di fronte al possibile amante della moglie e gli dice:” Esca con mia moglie, la porti fuori a cena, ci faccia anche l’amore, perché fino a che io sarò la normalità e lei il possibile, il sogno, tra noi non ci sarà storia. Vincerà sempre lei. Diventi realtà anche lei, diventi quello che si mette il pigiama, che porta fuori la spazzatura, dopo potremo finalmente giocarcela ad armi pari”».

Cosa c’entra un film sul tradimento con Matteo Salvini? è presto detto. «È la fotografia del nostro paese.

Salvini è l’amante possibile, il sogno proibito, inesistente e quindi, per alcuni, affascinante. Facciamolo diventare realtà, facciamolo diventare reale. – spiega Luca Bizzarri – Solo così chi vuole misurarsi con lui si potrà misurare con uno che sta governando, che sta mettendo tasse, che sta favorendo alcuni e (come sempre accade) deludendo altri».

«Perché in campagna elettorale non si delude mai nessuno – continua l’attore genovese –Che vinca Salvini, viviamoci Salvini. Non sarà la fine del mondo, non vincerà Mussolini, vincerà Salvini. Sai che dramma.

Salvini al potere farà tutto quello che fanno gli uomini al potere: si metterà d’accordo.

Mettiamoci d’accordo anche noi e finiamola con questo teatro squallido da una parte e dall’altra.»

